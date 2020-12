COVID-19-Tunisie : 1306 nouvelles contaminations et 41 décès recensés le 15 décembre 2020

Selon le dernier bulletin du ministère de la santé publié mercredi soir, 1306 nouvelles contaminations par le coronavirus et 41 décès supplémentaires ont été recensés à la date du 15 décembre 2020.

Le communiqué a en outre indiqué que 1083 nouvelles guérisons ont également été enregistrés.

Selon la même source, le nombre total de cas confirmés d’infection au coronavirus en Tunisie depuis le début de la pandémie en février dernier est de 114547 dont 3997 décès contre 87884 guérisons.

En date du 15 décembre, 1280 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 283 en soins intensifs et ­88 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.