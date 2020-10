Covid-19 : testé positif, Trump travaillera depuis les bureaux présidentiels à l’hôpital Walter Reed

Trump traité avec traitement expérimental

Donald Trump est également soigné par un traitement expérimental contre le Covid-19, des anticorps de synthèse. Le médecin du président, dans un communiqué, a indiqué qu’il lui avait été injecté une dose du cocktail expérimental développé par le laboratoire Regeneron, et qui a donné des résultats préliminaires encourageants dans des essais cliniques sur un petit nombre de patients. Des experts, pour leur part, soulignaient le danger d’injecter dans l’homme le plus puissant du monde un médicament certes prometteur mais encore si peu testé, en raison des possibles effets secondaires.

Des experts examinent le président et feront des recommandations pour « les étapes suivantes », a ajouté le médecin, en précisant que Melania Trump, également contaminée, souffrait d’une « toux légère et de maux de tête ». Les symptômes de Donald Trump n’ont pas été décrits précisément, au-delà de la fatigue éprouvée. Selon sa porte-parole, Kayleigh McEnany, cette hospitalisation, qui devrait durer « quelques jours », a été décidée « dans un souci d’extrême prudence » et sur recommandation d’experts médicaux. Donald Trump y travaillera « depuis les bureaux présidentiels », a-t-elle précisé.

Des « symptômes légers »

Le médecin de la Maison-Blanche, le Dr Sean Conley, avait déjà rassuré sur l’état de santé du président américain, assurant que celui-ci « va bien ». Selon son chef de cabinet Mark Meadows, le chef d’État présente des « symptômes légers » et garde « bon moral ». « Il a non seulement bon moral, mais il a aussi beaucoup d’énergie », a déclaré Meadow, se disant « optimiste » sur un « rétablissement rapide » du président.

Son déplacement en Floride, qui était prévu ce vendredi, a été annulé. La Maison-Blanche procède actuellement au traçage des cas contacts. Le fils de Donald et Melania Trump, Barron, 14 ans, a de son côté été testé négatif. Mike Pence, le vice-président, et Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, ont également annoncé avoir été testés négatifs, tout comme la juge Amy Coney Barrett, nommée samedi dernier par le président à la Cour suprême pour remplacer Ruth Bader Ginsburg.

Joe Biden lui souhaite un « prompt rétablissement »

Sur Twitter, le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden a tenu à souhaiter un « prompt rétablissement » à Donald et Melania Trump. « Nous continuerons à prier pour la santé et la sécurité du président et de sa famille », a-t-il poursuivi. Les Trump et les Biden étaient tous à Cleveland, dans l’Ohio, mardi soir dans la salle du premier débat pour l’élection présidentielle du 3 novembre. Mais l’ex-bras droit de Barack Obama a annoncé dans la soirée de vendredi que lui et son épouse ont été testés négatifs au Covid-19. « J’espère que cela servira de rappel : portez un masque, maintenez la distanciation physique, et lavez-vous les mains », a-t-il écrit sur Twitter.

EFM/AFP