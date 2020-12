Covid-19-Monde: Obama, Clinton et Bush prêts à se faire vacciner

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Plus de 1,5 million de morts dans le monde



La pandémie a fait plus de 1,5 million de morts dans le monde depuis la fin décembre, pour près de 65 millions de cas, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir des bilans fournis par les autorités, jeudi à 18h45 GMT.

Au niveau mondial, les Etats-Unis sont le pays qui recense le plus de morts depuis le début de la pandémie (276.088). Plus de 210.000 cas y ont été enregistrés jeudi en une seule journée, un record absolu depuis le début de la pandémie, selon l’université Johns Hopkins.

Les Etats-Unis sont suivis par le Brésil (175.270 morts), où l’épidémie accélère de nouveau, puis par l’Inde (138.648). Le Royaume-Uni a passé le cap des 60.000 morts et l’Italie a enregistré jeudi un nombre quotidien record de morts (993).

L’Iran a passé jeudi la barre du million de cas confirmés de contamination.

– Rassemblements interdits en Californie-



Le gouverneur de Californie a annoncé jeudi que les rassemblements et activités non essentielles allaient être interdites dans toutes les zones où la pandémie de Covid-19 risque de submerger les services hospitaliers.

Québec: Rassemblements de Noël annulés



Le Premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé jeudi qu’il annulait sa décision de permettre aux Québécois de se rassembler pendant quatre jours à Noël, invoquant la forte augmentation des cas de Covid-19 dans cette province canadienne.

Obama, Clinton et Bush prêts à se faire vacciner



Les anciens présidents américains Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton se sont dits prêts à se faire vacciner publiquement contre le Covid-19 afin d’encourager leurs concitoyens à faire de même.

100 millions de doses du vaccin de Moderna



Moderna prévoit d’avoir entre 100 et 125 millions de doses de son vaccin contre le Covid-19 disponibles au premier trimestre de l’année 2021, dont l’immense majorité ira aux Etats-Unis.

Pirates informatiques



Les vaccins contre le coronavirus suscitent la convoitise des cybercriminels qui multiplient les attaques pour perturber leur acheminement ou s’emparer de secrets industriels, contraignant les laboratoires et les acteurs de la chaîne logistique à redoubler de vigilance.

Vaccins gratuits en France



La vaccination contre le Covid-19 en France sera gratuite pour tous, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex, indiquant également qu’un million de personnes âgées en établissements seraient vaccinées en priorité en janvier.

La Suède referme ses lycées



Les lycées suédois vont fermer pour un mois à partir de lundi et les cours seront dispensés à distance, alors que la seconde vague de l’épidémie est au plus haut dans le pays.

Italie: déplacements limités



Le gouvernement italien durcit les conditions de déplacement à l’intérieur du pays pour les fêtes de fin d’année.

Du 21 décembre au 6 janvier 2021, se déplacer d’une des 20 régions italiennes à l’autre sera interdit, sauf pour raisons de santé ou de travail.

Gaza : restrictions renforcées



De nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus seront imposées dans la bande de Gaza, dont un confinement total le week-end à partir du 11 décembre et jusqu’à la fin du mois.

La Bolivie demande l’effacement de sa dette

Le président bolivien Luis Arce a demandé à la communauté internationale d’effacer la dette extérieure de son pays pour lui permettre de surmonter la crise économique aggravée par la pandémie de Covid-19.