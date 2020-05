Covid-19: L’Italie enregistre le plus faible bilan de décès en 24 heures.

L’Italie a annoncé dimanche 3 mai le décès en 24 heures de 174 malades du coronavirus, le nombre le plus faible depuis le premier jour du confinement du pays, qui doit être allégé lundi.

Selon les chiffres, la propagation du Coronavirus en Italie semble être sous contrôle, avec une nette baisse du nombre des décès, un plus faible nombre de patients en soins intensifs et un nombre et un nombre de malades recensés sur le point de passer sous la barre symbolique des 100 000.

A rappeler que le covid-19 a provoqué le décès de près de 29 000 personnes en Italie