Covid-19: Le ministère de la Santé émet un ensemble de recommandations à l’adresse des personnes diabétiques

Le Département des soins de santé de base relevant du ministère de la Santé, a émis, mercredi, un ensemble de recommandations à l’attention des personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, en particulier les diabétiques, dans le cadre du suivi de leur état de santé et afin de les inciter à adhérer aux mesures de prévention contre le Covid-19.

Les recommandations de l’administration des soins de santé de base ont été émis en marge de la célébration de la Journée mondiale du diabète, correspondant au 14 novembre de chaque année, célébrée par la Tunisie cette année, sous le thème « Prendre en charge et assister les diabétiques durant la pandémie Covid-19 », dans l’objectif d’assurer la protection de cette catégorie de patients contre le virus.

Le département des soins de santé de base a dans ce contexte exhorté les personnes diabétiques à éviter le risque de contamination par le Coronavirus, à travers notamment le lavage fréquent des mains, le port des masques, ainsi qu’en évitant autant que possible les espaces encombrés, les rassemblements et les lieux de culte, en utilisant des solutions alcoolisées et respectant la distanciation physique.

Les recommandations à l’adresse des diabétiques stipulent également d’effectuer régulièrement une auto-surveillance de leur diabète et de consulter le médecin si nécessaire, pour maintenir un mode de vie sain, outre la consommation d’aliments sains et équilibrés, le maintien d’une activité physique régulière, ne pas fumer, dormir suffisamment et éviter le stress.

La même source a également recommandé de faire la vaccination contre la grippe saisonnière lorsqu’il sera disponible dans les pharmacies ou les centres de soins de santé de base pour les titulaires de cartes de soins gratuits, notant qu’il a été décidé de commencer la distribution du deuxième lot de ce vaccin par la pharmacie centrale aux pharmaciens grossistes, à partir du 15 novembre courant.

Les vaccins contre la grippe saisonnière seront disponibles dans les pharmacies privées, à la date du 16 novembre 2020, selon le secrétaire général du Syndicat tunisien des propriétaires des pharmacies privées, Noufal Amira.

L’administration des soins de santé de base a également souligné la nécessité de surveiller en permanence l’état de santé des diabétiques afin d’identifier les symptômes en cas de contamination par le Covid-19 (fièvre, la toux et les difficultés respiratoires). En cas d’apparition de ces symptômes, il est recommandé de consulter le médecin des soins de santé de base ou le médecin traitant privé, ajoute la source.

