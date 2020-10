Covid-19: Le bloc « al-Watania » appelle le gouvernement à intervenir dans les régions qui enregistrent une flambée de contamination

Le bloc parlementaire « al-Watania » a appelé le gouvernement à agir immédiatement dans les régions qui connaissent une flambée de contamination au Coronavirus et y prendre les mesures nécessaires, y compris le confinement sanitaire.

Dans un communiqué publié samedi, le groupe parlementaire (16 députés) a mis en garde contre l’évolution exponentielle du nombre de cas de contamination dans plusieurs régions et dans les rangs du personnel de la santé publique.

Le Bloc « al-Watania » a en outre souligné la nécessité d’engager des concertations avec les parties concernées sur la suspension des cours dans les établissements scolaires.

Le bloc parlementaire a également appelé à fournir les équipements nécessaires, à respecter rigoureusement les protocoles sanitaires dans toutes les institutions et à veiller au respect des mesures de confinement sanitaire pour les tunisiens venant de l’étranger.

A noter qu’un couvre feu nocturne a été instauré le 7 octobre courant pendant 15 jours dans les gouvernorats du Grand-Tunis en vue de contrer la propagation de la pandémie de Coronavirus.

Il est entré en vigueur, jeudi 8 octobre, de 21h00 à 05h00 pour les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et de 19h00 à 05h00 pour les samedi et dimanche.

Le couvre feu a été, également, décrété dans plusieurs délégations en dehors du Grand-Tunis, classées comme foyer de contamination

TAP