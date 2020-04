Covid-19: Le bilan s’alourdit en France avec 17167 décès.

Ce mercredi 15 avril, le virus Covid-19 touche 2.006.513 cas confirmés et a fait au total 128.886 morts dans le monde.

En France, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, le bilan est de 106.206 cas recensés et 17.167 morts au total (10.643 décès en hôpital et 6.524 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad).

Ce mercredi en France, 514 décès en hôpital en 24h ont été recensés et 924 décès en centre médico-sociaux, une hausse liée à un rattrapage de saisie des données