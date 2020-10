COVID-19: La Tunisie est parmi les 10 pays bénéficiaires de l’appui de la Banque Mondiale pour l’achat de vaccins

La Tunisie a été inscrite parmi les 10 pays bénéficiaires de l’appui accordé par la Banque Mondiale (BM) aux pays en développement, pour financer l’achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements contre le nouveau coronavirus (COVID-19), a indiqué le vice-président de la BM Férid Belhaj, à l’occasion des assemblées annuelles virtuelles du Groupe de la BM et du FMI, tenues, du 15 au 21 octobre 2020, à Washington.

Dans un communiqué publié, vendredi à Tunis, le ministère de l’Economie, des finances et d’appui à l’investissement, a souligné que le ministre Ali Kooli, s’est dit satisfait, après avoir reçu l’accord de la BM concernant la Tunisie; soit parmi les premiers pays bénéficiaires de son appui.

Le 13 octobre 2020, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé, une enveloppe de 12 milliards de dollars pour aider les pays en développement à financer l’achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements contre le nouveau coronavirus (COVID-19).

» Ce plan d’aide, destiné à faciliter la vaccination d’un milliard de personnes, s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe de 160 milliards de dollars que le Groupe de la Banque mondiale prévoit de déployer jusqu’en juin 2021 afin de contribuer à la lutte contre la pandémie dans les pays en développement. Il vient ainsi s’ajouter aux programmes de riposte d’urgence de la Banque mondiale dont bénéficient déjà 111 pays « , selon un communiqué publié auparavant sur le site de la BM.

Le ministère de l’Economie et des finances a précisé dans le communiqué que Kooli a participé, aux assemblées annuelles du Groupe de la BM et du FMI, Ila tenu des réunions avec le vice-président de la BM ainsi que d’autres responsables chargés de plusieurs secteurs. Le ministre a exprimé la détermination de la Tunisie à mieux renforcer la coopération avec le groupe de la BM, à travers la poursuite de la coopération, soit pour le financement des projets de développement ou pour l’appui au budget.

Le même communiqué ajoute que le vice -président de la BM, Belhaj a souligné la délicatesse de la situation économique dans le monde à cause de la pandémie du COVID-19, précisant que la banque œuvrera à aider les pays membres, notamment les pays en développement pour faire face contre les impacts de cette pandémie.

» Le responsable a mis l’accent sur la détermination de la banque à poursuivre l’appui nécessaire de la Tunisie pour l’accompagner dans l’exécution des ses programmes de réforme, dans l’objectif de surmonter les difficultés et de mettre en place les piliers nécessaires pour une relance économique progressive « .

De son coté, le ministre a évoque, lors de la conférence consacrée aux » perspectives économiques de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord « , les principaux aperçus du programme de réforme décidé en vue de booster l’activité économique et de lever le rythme de la croissance.

Il a, dans ce cadre, souligné l’importance d’intensifier la coopération et de renforcer la solidarité, notamment durant cette période délicate que traverse la plupart des pays du monde, dont la Tunisie, en termes de répercussions négatifs sur les situations économique, financière et sociale.

Le ministre a indiqué que la Tunisie compte dans cette démarche de réforme, sur ses capacités et ses propres efforts ainsi que sur l’appui des ses partenaires et à leur tête la BM.