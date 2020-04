Covid-19: La Suède passe la barre des 1 000 morts et 11.445 Cas infectés.

Le coronavirus a causé la mort de plus de 1000 personnes en Suède depuis le début de l’épidémie, selon un bilan officiel communiqué mardi par les autorités sanitaires, le bilan est désormais de 1033 morts et de 11.445 cas de personnes infectées dans ce pays de 10,3 millions d’habitants.

A rappeler que la Suède, avait adopté des mesures plus souples que les autres pays européens pour contenir la pandémie en optant pour la solution de l’immunité collective, un pays où la plupart des services et commerces, écoles, crèches, restaurants et bars restent ouverts. Les lycées et universités ont été fermés depuis plusieurs semaines, les personnes âgées et à risque ont été invitées à limiter leurs contacts, en particulier dans les lieux d’hébergement collectif et ont été appelés a prêter attention aux gestes barrières.