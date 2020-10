Covid-19-France: Macron annonce un couvre-feu à partir de 21 heures

Lors d’une allocution télévisée ce mercredi soir, le président de la République française a annoncé un durcissement des mesures destinées à enrayer l’épidémie de Covid-19, notamment dans les régions les plus touchées. Alors que la situation sanitaire s’est fortement dégradée ces derniers jours à Paris, et globalement en Île-de-France, Emmanuel Macron a décidé d’imposer un couvre-feu de 21 heures à 6 heures, et ce à compter de ce samedi et pour une durée de quatre semaines.

Cette mesure sera également en vigueur dans les métropoles de Grenoble, Lille, Rouen, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Toulouse, Montpellier et Rouen.

EFM/Médias