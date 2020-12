Covid-19-France: couvre-feu dès 20 heures à partir de mardi, y compris le soir du Nouvel An

Initialement prévu à 21 heures, le couvre-feu prendra effet dès 20 heures à partir du 15 décembre, a annoncé le Premier ministre ce jeudi. Il demeure suspendu pour la nuit de Noël mais sera maintenu lors de la nuit de la Saint-Sylvestre.

Un Nouvel an sous couvre-feu et dès 20 heures. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi les modalités du déconfinement à partir du 15 décembre. Parmi elles, l’instauration d’un couvre-feu de 20 heures à six heures du matin.

Ce couvre-feu, qui sera « strictement contrôlé », selon le Premier ministre, sera également valable le 31 décembre, contrairement à ce qu’avait annoncé Emmanuel Macron. En revanche, les déplacements seront permis lors de la soirée du réveillon de Noël, soit du 24 décembre au 25 décembre. Les territoires ultramarins ne seront pas concernés par ce couvre-feu, a précisé ensuite le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Certaines dérogations seront possibles, comme les motifs professionnels, les raisons médicales, les motifs familiaux impérieux, les personnes en situation de handicap et leur accompagnant, les missions d’intérêt général ou les besoins des animaux de compagnie, a détaillé Gérald Darmanin. « La pratique sportive et les balades en plein air » ne seront pas autorisées, a-t-il ajouté.

Pour se déplacer pendant la nuit, il faudra se munir d’une nouvelle attestation dérogatoire de déplacement (qui sera bientôt mise à disposition) ainsi que, éventuellement, d’un justificatif à fournir lors d’un contrôle. Sans motif valable ou attestation, une amende forfaitaire de 135 euros sera délivrée, prévient le ministre.

Sans couvre-feu, un « rebond épidémique »



Fin novembre, Emmanuel Macron avait évoqué un couvre-feu de 21 heures à 6 heures pour cette seconde phase de déconfinement. Mais ces deux petites heures supplémentaires permettront, selon le chef du gouvernement, de contraindre encore plus la circulation des personnes, et donc du virus en vue des fêtes de fin d’année, alors que la situation sanitaire reste plus que préoccupante.

« Nous aurions pu assumer le risque » de laisser les personnes circuler le 31 décembre si la situation sanitaire s’était mieux améliorée, a confié le Premier ministre. Mais, selon lui, cette soirée de la Saint-Sylvestre concentre « tous les ingrédients d’un rebond épidémique ».

Ce nouveau tour de vis enterre en revanche tout espoir de réouverture pour le monde culturel. Ce dernier, qui se préparait à rouvrir salles de théâtre et de cinéma le 15, doit encore attendre, comme l’a annoncé ce jeudi Jean Castex.

EFM/Médias