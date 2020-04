Covid-19 / Espagne : 325 morts du Covid-19 en Espagne ces 24 dernières heures portant le bilan à 24 275 morts

Le ministère espagnol de la Santé a indiqué, mercredi, que le bilan des décès dus au Covid-19 en Espagne s’est alourdi à 24 275 morts après l’enregistrement de 325 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures. Le bilan des contaminations s’est élevé à 212 917 cas après l’enregistrement de 2144 cas.

Jusqu’à mercredi après-midi, le Covid-19 a touché plus de 3 millions et 149 mille personnes à travers le monde, dont plus de 218 mille sont décédées tandis que 962 mille autres, au moins, se sont rétablies.