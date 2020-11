Covid-19 : A partir de lundi 23 novembre, les restaurants sont autorisés à travailler jusqu’à 19h

Les restaurants sont autorisés de travailler jusqu’à 19h au lieu de 16 h actuellement, et ce à partir de lundi 23 novembre 2020, a indiqué le ministre de la Santé Faouzi Mehdi.

Intervenant après la réunion de la commission scientifique de lutte contre le coronavirus (COVID-19) tenue mercredi au palais du Gouvernement de la Kasbah, le ministre a a indiqué que la commission technique a décidé de lever, à partir de lundi, les heures de travail des restaurants , lesquels sont autorisés désormais à travailler jusqu’à 19h.

S’agissant des cafés, le ministre a fait savoir que d’après la commission scientifique, la situation actuelle dans le pays ne permet pas d’augmenter les heures de travail pour l’activité des cafés, dont l’heure de fermeture sera maintenue à 16h.

La situation épidémique sera évaluée au cours de la semaine prochaine, avec la possibilité d’introduire des régularisations sur certaines mesures pour le reste des secteurs.

Une série de protestations a été observée par les propriétaires des cafés et restaurants, lesquels ont demandé au gouvernement d’introduire une certaine souplesse sur les horaires d’ouverture et de fermeture des restaurants et cafés, vu la détérioration de leurs situations économiques et sociales.