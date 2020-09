COVID-19 : 996 nouveaux cas de contamination et 4 décès supplémentaires, le bilan de deux jours

Le ministère de la santé a annoncé lundi dans son bulletin quotidien que 6332 tests réalisés les 18 et 19 septembre 2020, ont révélé la contamination de 996 personnes par le coronavirus (15,7%) portant le bilan à 10732 cas confirmés ce qui représente 5,4% du total des tests effectués depuis le mois de février dernier (200459).

Selon la même source, 04 décès supplémentaires ont été également enregistrés portant le bilan à 159 morts du coronavirus.

Par ailleurs, 198 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 60 sont admis en soins intensifs et 28 placés sous respirateurs artificiels.

Au total, on compte 8191 porteurs actifs.

Par ailleurs, le ministère de la santé précise dans un communiqué que le chiffre de 1166 nouveaux cas de contamination en Tunisie en date du 20 septembre mentionné dans les statistiques de l’organisation mondiale de la santé représente le bilan de deux jours (les 16 et 17 septembre en cours) et non pas d’une seule journée.

” Le ministère de la santé est la seule et unique source d’informations officielles sur les nouvelles contaminations au coronavirus en Tunisie “, rappelle le communiqué.

