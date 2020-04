Cours de change du Dinar: Séance du 29.04.2020.

Sur la place de Tunis, la monnaie unique s’est échangée à 3.1850 tandis que le billet vert s’est traité à 2.9350 et ce respectivement contre le dinar tunisien. La paire EUR/USD s’est échangée à son tour à 1.0850.

Sur la scène internationale le dollar américain a été vendu mercredi au début du commerce européen, alors que les commerçants cherchent à prendre des risques avant les principales réunions des banques centrales.

La confiance des consommateurs aux Etats Unis s’est effondrée au mois d’Avril, conséquence de la perte de millions d’emploi et des mesures de confinement. L’indice est passé de 120 à 86,9 une chute sans précédent de Plus de 30 points. Cette baisse est préoccupante car elle risque de freiner la reprise de la consommation qui représente 70% des activités économiques.

Le chiffre est venu refroidir l’optimisme du début de journée suite aux levées des mesures de confinement dans les pays européens et certains états américains. La ville de New York a annoncé un déclin du nombre de personnes admis à l’hôpital ainsi que du nombre de personnes testés positifs

Les annonces de résultats sont venues aussi plomber le sentiment positif avec la baisse des actions dans le domaine de la santé et de la technologie.

Par ailleurs, la confiance économique s’est effondrée en avril dans la zone euro à un niveau jamais vu en raison de la pandémie du coronavirus. L’indice de confiance ESI (« Economic Sentiment Indicator ») a perdu 27,2 points par rapport à mars et s’affiche à 67,0 points pour l’ensemble des 19 pays de la zone euro, soit la plus forte chute depuis sa création en 1985.

Pour l’ensemble des 27 pays de l’UE, l’indice de confiance a chuté de 28,8 points en avril pour atteindre 65,8 points et aucune donnée n’a pu être collectée en Italie en raison des mesures de confinement strictes.

La paire va dépendre donc des réunions des banques centrales, mercredi soir pour la Fed avec le FOMC et jeudi pour la banque centrale européenne ais aussi du PIB américain prévu aujourd’hui.

L’indice du dollar américain , qui suit le billet vert par rapport à un panier de six autres devises, s’est établi à 99,763, en baisse de 0,2%, tandis que l’ EUR / USD a augmenté de 0,43% à 1,0866. Le GBP / USD a grimpé de 0,3% à 1,2462 et l’ USD / JPY a baissé de 0,3% à 106,55.

La tendance générale au rebond des actifs risqués, grâce notamment aux réponses monétaires et budgétaires massives apportées un peu partout pour faire face à la quasi-paralysie de l’économie en raison de la fermeture de larges pans de l’activité pour tenter d’enrayer la pandémie de coronavirus, reste fragile.

Dans ce contexte, les investisseurs seront particulièrement attentifs aux annonces de la Réserve fédérale américaine, attendues pour 18h00 GMT, avec la traditionnelle conférence de presse du président de l’institution, Jerome Powell, 30 minutes plus tard.

La réunion de la Fed ne devrait pas aboutir à un changement de politique monétaire, estiment les analystes. La conférence de presse de Jerome Powell devrait en revanche fournir des indications précieuses sur l’évolution de la politique monétaire dans les mois à venir et, à cette occasion, il pourrait être fait mention d’un objectif explicite de taux de chômage.

Le rebond est très marqué sur les cours du brut dans l’espoir que la reprise de l’activité économique relance la demande. Le contrat juin sur le brut léger américain (West Texas Intermedate) prend près de 14% à 14 dollars le baril et le Brent de mer du Nord de même échéance gagne 4% à 21,29 dollars. La reprise s’était amorcée mardi après un nouveau plongeon provoqué par la quasi-saturation des capacités de stockage face à une offre surabondante.

Dans le même registre, la banque centrale d’Arabie saoudite a épuisé ses actifs étrangers nets en mars au niveau le plus rapide depuis au moins 2000, montrant la gravité des dommages causés par la chute des prix du pétrole, même si le gouvernement ne fait que commencer à s’appuyer sur les avoirs pour couvrir les besoins budgétaires.

La baisse de plus de 100 milliards de riyals (27 milliards de dollars), soit plus de 5% par rapport au mois précédent, a porté le stock à 464 milliards de dollars, le plus bas depuis 2011, selon les données compilées par Bloomberg. Au premier trimestre, le gouvernement a enregistré un déficit budgétaire de 34,1 milliards de riyals, qui était principalement couvert par des emprunts extérieurs et intérieurs, ont montré mercredi les données du ministère des Finances. En outre, les recettes pétrolières ont chuté de 24% par rapport à l’année précédente pour atteindre 128,8 milliards de riyals.