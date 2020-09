Cours de Change du Dinar: Séance du 22/09/2020

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2650 tandis que le billet vert s’échange à 2.7750 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1730 avec un plus haut intraday à 1.1773.

L’euro perdait encore du terrain mardi face à un dollar renforcé par l’aversion aux risques et tandis que la livre sterling se reprenait. La monnaie unique perdait 0,28% face au billet vert, à 1,1738 dollar. La veille, il avait perdu 0,58%.

Le billet vert est en forte hausse depuis le début de la semaine, les investisseurs craignant que la recrudescence du coronavirus en Europe pousse les gouvernements à des nouvelles restrictions sévères. Certains ont déjà commencé, comme à Madrid où certains quartiers sont confinés. L’Angleterre a également durci ses restrictions en annonçant la fermeture des bars, pubs et restaurants à 22h à partir de jeudi.

La livre sterling, de son côté, a démarré la séance de mardi en baisse face à l’euro et au dollar, avant une conférence en ligne du gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey.

Les nouvelles restrictions attendues pour le Royaume-Uni, la crainte d’un échec des négociations commerciales sur le Brexit et la perspective d’un taux d’intérêt directeur négatif pèsent sur la livre, ont indiqué les experts.

Tandis que la devise s’est affaissée au début de la conférence, celle-ci s’est redressée et a effacé ses pertes lorsque M. Bailey a semblé vouloir apaiser les attentes à propos d’un taux négatif. Selon lui, les travaux annoncés jeudi, et qui ont surpris les marchés, visent surtout à voir si cela est techniquement possible et ne présagent pas d’une future mise en application. Il a toutefois noté que la résurgence du coronavirus renforce les risques pesant sur l’activité, tandis que le Premier ministre Boris Jonhson doit annoncer mardi de nouvelles restrictions en Angleterre.

La livre sterling prenait 0,03% face au billet vert, à 1,2820 dollar, et 0,30% face à la devise européenne, à 91,52 pence pour un euro.

Le marché pétrolier est reparti à la hausse, soutenu par des anticipations de perturbations de la production avec l’arrivée d’un tempête tropicale dans le golfe du Mexique. Le Brent gagne 0,9% à 41,81 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,6% à 39,94 dollars.