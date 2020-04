Cours de Change du Dinar: Séance du 14.04.2020

Le dollar perdait un peu de terrain ce mardi face aux principales devises, pénalisées par un regain d’optimisme concernant la pandémie de Covid-19 et par les récentes mesures de la Fed.

Aucun changement dans la tendance de la paire EUR/USD depuis la réouverture du forex hier soir, l’Euro-Dollar restant contenue dans un étroit range 1.0920-1.0950 qui prévalait déjà depuis jeudi dernier. Le dollar américain a légèrement baissé étant donné que les investisseurs adoptent une vision prudemment optimiste des progrès de la pandémie de coronavirus, et se sont donc éloignés du refuge.

L’indice du dollar américain , qui suit le billet vert par rapport à un panier de six autres devises, s’est établi à 99,265, en baisse de 0,1%, tandis que l’EUR / USD a augmenté de 0,2% à 1,0929 et que le GBP / USD a augmenté 0,4% à 1,2557. L’USD / JPY a reculé de 0,1% à 107,69, l’USD / NOK s’échangeait de 0,3% à 10,2727.

La pandémie de coronavirus continuera bien sûr d’occuper le devant de la scène en ce qui concerne l’actualité, mais le calendrier économique sera également l’occasion de plusieurs événements clés susceptibles d’influencer les échanges sur les marchés financiers.

Sans surprise, lundi de Pâques a été vide de toute statistique potentiellement influente et de même pour aujourd’hui, mais la journée de mercredi sera l’occasion des ventes au détail du mois de mars aux Etats-Unis.

Le consensus prévoit un plongeon de 0,7% face à l’impact du coronavirus, des chiffres qui devraient être encore pires le mois prochain, car l’enquête sur laquelle se baseront les chiffres de mars ne tient pas compte de la fin du mois de mars, où l’impact du coronavirus sur l’économie US était bien plus prononcé qu’en début de mois.

Mercredi également, les traders forex surveilleront l’indice de la Fed de New-York du mois de mars, attendu à -35 points après -21,5 points précédemment, et la production industrielle du mois de mars, attendue à -4,2% après +0,6% en février.

Jeudi, plusieurs millions de nouvelles inscriptions au chômage devraient encore être enregistrées, tandis que l’indice de la Fed de Philadelphie devrait plonger à -30 après -12,7 précédemment selon le consensus médian. Enfin, la journée de vendredi sera plutôt calme.

Pour résumer, les journées de mercredi et jeudi pourraient se révéler particulièrement sensibles, car elles concentrent toutes les statistiques les plus importantes attendues cette semaine.

Alors que le nombre de cas confirmés de virus Covid-19 continue d’augmenter et s’approche rapidement de deux millions dans le monde, la conversation s’est davantage tournée vers le moment où les pays peuvent rouvrir leur économie.

En Europe, les deux pays les plus durement touchés à ce jour assouplissent déjà leurs restrictions – l’Espagne a autorisé environ 300000 travailleurs non essentiels à reprendre leur emploi, tandis que l’Italie permettra à un éventail restreint d’entreprises de reprendre leurs activités cette semaine.

Aux États-Unis, les États des côtes est et ouest se réunissent pour coordonner des réouvertures économiques progressives alors que la crise des coronavirus semble enfin se résorber.

En revanche, la France a prolongé son verrouillage jusqu’au 11 mai, tandis que l’Allemagne devrait également le faire plus tard cette semaine. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, avait déclaré plus tôt qu’il s’attendait à une baisse du PIB français de 8% cette année.

Les redémarrages économiques devraient être négatifs en dollars, selon les analystes.

Les cours du brut évoluent en petite hausse mardi, les investisseurs ayant salué sans plus d’enthousiasme l’accord conclu par l’Opep et ses alliés pour réduire la production mondiale de 9,7 millions de barils par jour, un volume jugé insuffisant par de nombreux observateurs. Le baril de Brent progresse de 1,3% à 32,15 dollars et le baril de brut léger américain prend 0,9% à 22,61 dollars.

Sur la place de Tunis, la monnaie unique s’est échangée à 3.1920 tandis que le billet vert s’est traité à 2.9280 et ce respectivement contre le dinar tunisien. La paire EUR/USD s’est échangée à son tour à 1.0960.