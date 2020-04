Coronavirus: Vers une hausse des prix des voitures en Tunisie.

Lors de son intervention au micro de Rim Saidia dans l’émission Ecomag sur les ondes d’Express Fm, le président de la chambre syndicale des concessionnaires automobiles sous l’égide de l’UTICA, Ibrahim Dabbech a déclaré ce lundi 27 avril 2020, que le secteur automobile a été frappé de plein fouet en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation du nouveau Coronavirus, ajoutant que le secteur et comme tous les secteurs passe par une grave crise financière, et que le chiffre d’affaires des entreprises opérant dans l’activité auto, a baissé de 90% au cours du mois de mars et début avril.

Le président de la chambre syndicale, a en outre indiqué qu’en cas de prolongation du confinement au delà de la date prévue du 4 mai, de nombreux emplois seront perdus et de nombreuses sociétés seront dans l’obligation d’arrêter leurs activité.

Mr Dabbech a par ailleurs confirmé la présence de plus de 3000 voitures coincées dans des ports étrangers ce qui représente des charges en plus pour les concessionnaires automobiles et ce qui entraînera une augmentation des prix des voitures.