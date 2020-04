Coronavirus: Un don d’urgence de l’USAID pour la Tunisie .

Lors de son intervention au micro de Rim Saidia dans l’émission Ecomag sur les ondes d’Express Fm, le directeur de la mission diplomatique USAID en Tunisie, Peter Riley a déclaré ce lundi 27 avril 2020, qu’il est impératif aujourd’hui pour la Tunisie d’élaborer un plan d’action national d’urgence pour faire face à la pandémie du Coronavirus et qu’elle peut compter sur les Etats Unis pour l’aider a le mettre en place.

Mr. Peter Riley a en outre ajouté que l’USAID a proposé à l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique en Tunisie d’octroyer un don d’urgence de 25 millions de dollars en faveur de la Tunisie, indiquant que le montant souhaité par le ministère de la santé publique Tunisien était de l’ordre de 100 millions de dollars.

Le directeur de la mission diplomatique USAID en Tunisie a expliqué que ce dont sera essentiellement dédiée aux compagnes de sensibilisation et communication autour du nouveau virus, l’élaboration des tests de dépistage, la prévention contre la maladie et les aides sociales pour les classes sociales les plus démunies.

Mr. Peter Riley a par ailleurs indiqué qu’un deuxième programme de soutien sera annoncé bientôt pour aider la Tunisie à développer la capacité de son système de santé mais aussi lui permettre de mieux s’équiper sur le plan logistique pour qu’elle puisse faire face a des situations semblables à celle de la pandémie du coronavirus.