Coronavirus-UK: Boris Jhonson appelle les britanniques à continuer à respecter le confinement malgré les signes positifs.

Le premier ministre britannique Boris Johnson a appelé ce lundi 27 avril, les Britanniques à continuer à respecter le confinement, malgré le fait que la courbe de la pandémie commence à décliner au Royaume-Uni. Le premier ministre qui vient de reprendre ses fonctions après une période de convalescence suite à sa contamination par le coronavirus, a insisté sur le fait de la nécessité de respecter les mesures de confinement au moins jusqu’au 7 mai au risque d’affronter une deuxième vague de propagation de la maladie du Covid-19.

Boris Jhonson a en outre indiqué qu’il prendrait les décisions adéquates au bon moment pour relancer l’économie du pays, refusant de faire cela dans la précipitation « Je sais que c’est difficile. Et je veux faire progresser l’économie aussi vite que possible mais je refuse de gâcher les efforts et les sacrifices du peuple britannique et de risquer une deuxième épidémie majeure ». a-t-il déclaré.