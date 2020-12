Coronavirus-Tunisie: Un don coréen de 3 unités mobiles de dépistage rapide

Un don coréen consistant en 3 unités mobiles de dépistage rapide du covid 19 a été remis à la Tunisie au cours d’ une cérémonie organisée lundi à l’aéroport Tunis Carthage, en présence du ministre de la santé, Faouzi Mehdi et l’ambassadeur de Corée à Tunis.

La directrice de santé de base au ministère de la santé, Amel Ban Said , a dans une déclaration aux médias souligné, qu’une unité mobile de dépistage rapide du Covid 19 a été installée depuis environ 3 semaines à l’aéroport Tunis Carthage et une seconde unité au passage frontalier Ras Jédir alors qu’une troisième unité mobile sera mise en place prochainement dans le passage frontalier Melloula entre la Tunisie et l’Algérie.

Elle a indiqué que ces unités mobiles de dépistage rapide permettent de protéger le personnel médical et paramédical contre les risques de contamination du covid 19, précisant que les agents de la santé peuvent communiquer avec les voyageurs concernés via un microphone et effectuer les prélèvements nécessaires sans contacter les personnes concernées.

» Les résultats de ces tests sont remis aux voyageurs en 15 à 30 minutes au maximum » a-t-elle affirmé, ajoutant que cette mesure s’applique aux voyageurs disposant au préalable d’un test PCR négatif effectué de moins de 72 heures, pour vérifier la conformité du test rapide avec l’analyse présentée par les passagers en provenance des pays étrangers.

» Au cas le test rapide est positif, le voyageur sera dirigé vers un centre de confinement obligatoire » a-t-elle signalé, ajoutant que si le résultat du test s’avère négatif, un échantillon sera remis à un laboratoire de référence relevant du passage frontalier ou de l’aéroport pour effectuer d’autres vérifications et s’assurer définitivement du résultat » .

A cette occasion, le ministre de la santé a déclaré aux médias que la remise de dons de la part de la république de la Corée s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays qui date de 2016, portant sur les domaines de la fabrication des médicaments et des vaccins ainsi que la remise d’équipements médicaux anti Covid 19.