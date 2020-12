Coronavirus-Monde: Vaccins cibles du crime organisé ?

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Inquiétude aux États-Unis



Les Etats-Unis ont enregistré mercredi plus de 2.700 nouveaux décès dus au Covid-19, un niveau quotidien qu’ils n’avaient pas connu depuis le mois d’avril, selon le relevé de l’université Johns Hopkins qui fait référence.

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et hospitalisées aux Etats-Unis a dépassé les 100.000 pour la première fois depuis le début de la pandémie, a annoncé mercredi le Covid Tracking Project.

Vaccinations: dès la semaine prochaine au Royaume-Uni



Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à autoriser le vaccin contre le Covid-19 de l’allemand BioNTech et du géant américain Pfizer, qui sera disponible dans le pays dès « la semaine prochaine », a annoncé mercredi le gouvernement britannique.

Plusieurs membres du gouvernement britannique ont estimé que la sortie du pays de l’Union européenne lui avait permis d’accélérer la validation du vaccin avant ses voisins européens en s’étant libéré des règles communes.

« L’important n’est pas d’être le premier, mais d’avoir un vaccin sûr et efficace », a répliqué le ministre allemand de la Santé Jens Spahn, au cours d’une réunion en visioconférence avec ses homologues de l’UE.

Et en Russie



Le président russe Vladimir Poutine a demandé aux autorités sanitaires de commencer dès la fin de la semaine prochaine les vaccinations « à grande échelle » contre le coronavirus en Russie.

Le vaccin Spoutnik V, développé par le centre de recherches Gamaleïa de Moscou, est dans la troisième et dernière phase d’essais cliniques auprès de 40.000 volontaires.

1,48 million de morts dans le monde



La pandémie a fait au moins 1,48 million de morts dans le monde depuis la fin du mois de décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi. Plus de 63,8 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (273.181), devant le Brésil (174.515), l’Inde (138.122), le Mexique (106.765) et le Royaume-Uni (59.051).

Un ancien président français mort du Covid



L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981), dit VGE, est mort mercredi soir du Covid-19, à l’âge de 94 ans.

Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques, mais « est décédé des suites du Covid-19 », a indiqué sa famille.

Vaccins cibles du crime organisé ?



Interpol a adressé un message d’avertissement à ses 194 pays membres, appelés à se préparer à des actions du crime organisé centrées sur les vaccins contre le coronavirus.

L’organisation de coopération policière internationale, basée en France, prévient d’une « potentielle activité criminelle liée à la contrefaçon, au vol et à la promotion illégale de vaccins contre la Covid-19 et la grippe ».

Vaccin gratuit au Japon et en Italie



Le Japon fournira gratuitement des vaccins aux 126 millions d’habitants du pays, en vertu d’un projet de loi adopté mercredi, au moment où l’archipel fait face à une recrudescence des infections.

Le ministre italien de la Santé Roberto Speranza a annoncé que le vaccin sera aussi gratuit en Italie, où il sera administré en premier aux médecins et aux personnes âgées habitant en résidence.

Allemagne: les restrictions prolongées



Les restrictions mises en place en Allemagne pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, dont la fermeture des restaurants et lieux culturels, resteront en vigueur jusqu’au 10 janvier, a annoncé mercredi la chancelière Angela Merkel.

Espagne: pas plus de 10 aux fêtes



Les Espagnols ne pourront pas se réunir à plus de 10 à Noël et au Nouvel An, enfants inclus, a annoncé le ministère de la Santé mercredi.

Les Autrichiens sur les pistes à Noël



Le gouvernement va autoriser les Autrichiens à rechausser leurs skis « pendant les vacances » dès le 24 décembre, même si la France et l’Allemagne militent pour une fermeture des remontées mécaniques afin d’éviter une recrudescence des contaminations.

Le gouvernement français envisage de mettre en place une période d’isolement de sept jours pour les Français rentrant du ski à l’étranger pendant les fêtes.

La Mauritanie ferme ses écoles



La Mauritanie a annoncé mercredi la fermeture des écoles et universités pour deux semaines afin de faire face à une recrudescence des cas de nouveau coronavirus.

EFM/AFP