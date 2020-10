Coronavirus-Monde: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Confinement en Irlande et au Pays de Galles

L’Irlande et le Pays de Galles sont devenus lundi les premiers territoires en Europe à se résoudre à un confinement face à la deuxième vague de nouveau coronavirus.

En Irlande, l’ensemble de la population sera reconfinée à partir de la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé son Premier ministre Micheal Martin.

La mesure entrera en vigueur mercredi à minuit (23H00 GMT) pour six semaines, a-t-il précisé, tout en soulignant que les écoles resteraient ouvertes.

Le Pays de Galles sera quant à lui soumis à compter de vendredi à un confinement de deux semaines, la mesure la plus dure instaurée au Royaume-Uni depuis la première vague de Covid-19 du printemps.

Colombie: agressions à l’encontre des soignants

Les attaques à l’encontre du personnel médical ont augmenté en Colombie durant la pandémie de covid-19, avec 242 cas recensés entre janvier et septembre, le chiffre le plus élevé des vingt dernières années, a dénoncé lundi le ministère de la Santé.

Selon les autorités, des infirmiers, médecins, ambulanciers, techniciens et auxiliaires ont été « accusés de négligence médicale ou discriminés comme possibles sources de contagion ».

Navarre et Burgos partiellement bouclées



En Espagne, la région de Navarre sera partiellement bouclée à partir de jeudi, comme de plus en plus de villes espagnoles, à l’instar de Burgos, qui s’ajoutera à la liste mardi soir.



Couvre-feu en Belgique et Slovénie

En Belgique, cafés et restaurants sont fermés pour un mois minimum. Un couvre-feu est instauré entre minuit et 5H00 à compter de lundi soir.

La Slovénie adoptera un couvre-feu dès mardi entre 21H00 et 06H00. Les rassemblements seront limités à 6 personnes et les déplacements entre les 12 régions du pays interdits.

Depuis lundi, seuls les élèves d’élémentaire peuvent aller en classe.

Nouvelles restrictions en Suisse

En Suisse depuis lundi, les rassemblements spontanés de plus de 15 personnes dans l’espace public sont interdits, le port du masque est obligatoire dans les espaces clos accessibles au public, les manifestations privées de plus de 15 personnes sont réglementées.

Le canton de Berne interdit à nouveau les manifestations de plus de 1.000 personnes.

Restrictions en Autriche et Roumanie



En Autriche, les rassemblements seront restreints à six personnes à l’intérieur et douze à l’extérieur, hormis les cérémonies funéraires.

Le nombre des spectateurs est limité à 1.000 en salle et 1.500 en extérieur.

En Roumanie, la capitale Bucarest impose le port du masque y compris dans les espaces ouverts, dès cinq ans.

Les établissements scolaires ferment pour au moins deux semaines, dispensant uniquement des cours en ligne.

Plusieurs autres grandes villes ont imposé le port du masque à l’intérieur et l’extérieur.

Plus de 40 millions de cas

La pandémie a fait au moins 1.114.499 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi.

Plus de 40 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 220.086 décès, suivi par le Brésil avec 154.176 morts, l’Inde avec 114.610 morts, le Mexique avec 86.167 morts et le Royaume-Uni avec 43.646 morts.

L’Iran a enregistré lundi 337 décès liés au coronavirus, un record quotidien.

Le Canada a franchi lundi le cap des 200.000 cas et s’approche des 10.000 morts, selon des chiffres officiels.

L’Argentine, elle, a franchi lundi le seuil du million de personnes contaminées par le nouveau coronavirus depuis mars, d’après des chiffres officiels.

Quarantaine pour les cas contact

Le docteur Michael Ryan, directeur des questions d’urgence sanitaire à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), conseille de « s’assurer que chacun des individus en contact avec un cas confirmé soit mis en quarantaine pour la durée nécessaire afin de casser la chaîne de transmission ».



UE: applis de traçage interconnectées

Les applications de traçage des cas de coronavirus d’Allemagne, Irlande et Italie sont désormais interconnectées dans le cadre d’un système qui pourrait concerner au total 20 pays européens.

Brigitte Macron cas contact

L’épouse du président français Brigitte Macron est cas contact, sans présenter de symptôme, et se met à l’isolement pour sept jours.

Saëb Erakat (OLP) dans un « état critique »

Le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) Saëb Erakat, 65 ans, infecté par le nouveau coronavirus alors qu’il est atteint de fibrose pulmonaire, est dans un « état critique », selon l’hôpital de Jérusalem où il a été transféré.

EFM/AFP