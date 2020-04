Coronavirus : les entreprises de TACT se mobilisent face aux manques de moyens et de matériels hospitaliers.

L’association TACT, vient d’annoncer dans un communiqué publié ce lundi 27 avril 2020 qu’elle a lancé un appel aux dons auprès de ses membres afin d’acquérir les appareils respiratoires et d’échographie cardiaque, dont nos hôpitaux ont besoin en ce moment. Les entreprises adhérentes se sont mobilisées et ont contribué fortement pour financer ces appareils ainsi que d’autres besoins urgents en cette période difficile.

L’Association Tunisienne pour la Communication et la Technologie « TACT » est une organisation à but non lucratif opérant dans le secteur des TIC et ce du développement de l’employabilité des personnes diplômées en Tunisie.