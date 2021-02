Johnson & Johnson efficace contre les formes graves



L’Agence américaine des médicaments a confirmé mercredi l’efficacité du vaccin unidose de Johnson & Johnson, deux jours avant une réunion de son comité consultatif pour examiner son autorisation aux Etats-Unis.

L’efficacité du vaccin est de 85,9 % contre les formes graves de la maladie aux Etats-Unis, et il est également efficace contre ces formes graves à 81,7 % en Afrique du Sud et à 87,6 % au Brésil, où des variants sont largement répandus.

Pfizer efficace à 94 %



Le vaccin de Pfizer est efficace à 94 % contre les cas symptomatiques de Covid-19, selon une étude de très grande ampleur réalisée en Israël et publiée mercredi, confirmant les données des essais cliniques et le rôle crucial des campagnes de vaccination pour mettre un terme à la pandémie.

« Il s’agit de la première preuve validée par les pairs de l’efficacité d’un vaccin dans les conditions du monde réel », a déclaré à l’AFP Ben Reis, l’un des co-auteurs de cette étude publiée mercredi dans le prestigieux New England Journal of Medicine.

Version du Moderna contre le variant sud-africain



La société américaine de biotechnologie Moderna a annoncé mercredi qu’une version modifiée de son vaccin, développée spécifiquement contre le variant sud-africain, était prête à être testée sur des humains dans le cadre d’essais cliniques.

« Moderna a envoyé des doses de son vaccin candidat spécifique contre le variant (…) d’abord identifié en Afrique du Sud aux NIH (Instituts nationaux de santé américains, ndlr), pour une étude clinique », a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Vaccination: Bruxelles « optimiste »



La présidente de la Commission européenne s’est dite « optimiste » sur l’évolution de la campagne de vaccination, à la veille d’un sommet de l’UE consacré notamment à la pandémie, et ce malgré certaines difficultés de production en Europe.

« Je suis confiante » par rapport à l’objectif visant à vacciner 70 % des Européens d’ici à la fin de l’été, a déclaré Ursula von der Leyen au quotidien allemand Augsburger Allgemeine.

Réunion d’un G20-Finances



Coordination des plans de relance et aide aux pays pauvres seront au menu des grands argentiers du G20 qui se réuniront vendredi sous présidence italienne, a indiqué le ministère français de l’Economie mercredi.

Les ministres des Finances et banquiers centraux des économies pesant 85 % du produit intérieur brut (PIB) mondial s’entretiendront en visioconférence, alors que la diffusion des variants du coronavirus fait planer la menace de mesures de restriction supplémentaires sur certaines économies.

Mexique et Argentine veulent collaborer



Le Mexique et l’Argentine ont dit mercredi dans un communiqué conjoint vouloir collaborer pour que l’Amérique latine « atteigne l’autosuffisance dans la production de vaccins » contre le Covid-19 et qu’aucun pays de la région ne soit exclu de l’accès aux vaccins.

Premiers vaccins gratuits pour le Ghana



Le Ghana a reçu la première livraison mondiale de vaccins financés par le dispositif Covax, qui vise à fournir aux pays les plus pauvres leurs premières doses de vaccins.

France: confinement local



Après Nice, Dunkerque: frappée par une recrudescence « alarmante » de l’épidémie de Covid-19, l’agglomération du nord de la France va être à son tour confinée les week-ends, a annoncé mercredi le gouvernement, qui appelle à ne pas relâcher les efforts face à une situation qui « se dégrade » au niveau national.

Vaccin chinois en Hongrie



La Hongrie commence à utiliser le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm, devenant le premier pays de l’UE dans ce cas, après s’être déjà démarquée en recourant au vaccin russe Spoutnik V.

Plus de 2,48 millions de morts



La pandémie a fait plus de 2,48 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays qui a enregistré le plus grand nombre de décès (504.891), devant le Brésil (249.957), le Mexique (181.809), l’Inde (156.567) et le Royaume-Uni (121.305).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

AFP