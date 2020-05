Coronavirus – France : 278 DÉCÈS RECENSÉS EN 24 HEURES.

Le coronavirus a tué 25 809 personnes en France depuis le début de l’épidémie, soit 278 de plus depuis le bilan d’hier, on compte 16 237 morts dans les établissements hospitaliers et 9 572 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux. Le nombre de personnes en réanimation continue de baisser pour la 28 eme journée consécutive, selon la direction générale de la Santé française. La pression sur les services de réanimation continue de s’alléger, avec 283 patients Covid-19 en moins, précise la direction générale de la santé dans son point quotidien sur l’évolution de la pandémie en France. Dans le reste du monde, près de 3,7 millions de personnes ont été contaminées par le Covid-19 et presque 270.000 en sont mortes. Parmi elles, 71.982 sont mortes aux Etats-Unis pour 1 214 572 cas recensés, de loin le pays le plus touché.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 30 076 morts pour 201 101 cas, l’Italie avec 29 684 morts (214.457 cas), l’Espagne avec 25 857 morts (220 325 cas), et la France. La Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 72 décès pour 100 000 habitants, suivi par l’Espagne (55), l’Italie (49), le Royaume-Uni (44), et la France (40).