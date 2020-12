Coronavirus: 79,3 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués dans le Monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Noël sous restrictions



C’est un Noël à nul autre pareil que vivent de nombreux pays, contraints à des festivités souvent restreintes, voire plombées, par les restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie.

Le pape François, qui est à la tête des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, a célébré la messe de la nuit de Noël dans la gigantesque basilique Saint-Pierre en présence de moins de 200 fidèles portant un masque de protection.

Des milliers de routiers européens ont passé le réveillon dans des conditions sommaires, coincés autour du port de Douvres au Royaume-Uni, qui sort lentement de l’isolement entraîné par l’apparition sur son sol d’une nouvelle souche du virus, plus contagieuse. Le port français de Calais prévoit une situation « totalement résorbée » samedi dans la journée.

Gare au relâchement, dit l’OMS



Les sacrifices qui ont été faits en 2020 pour tenter de limiter la pandémie ne doivent pas être gâchés pendant la période des fêtes, a averti le chef de l’OMS dans un message de Noël.

USA: test négatif exigé



Tous les voyageurs à bord de vols en provenance du Royaume-Uni seront obligés à partir de lundi de présenter un test du Covid-19 négatif de moins de 72 heures pour être admis aux Etats-Unis.

La détection de la nouvelle souche a amené depuis dimanche une cinquantaine de pays à suspendre ou restreindre leurs liaisons aériennes avec le Royaume-Uni.

Quarantaine prolongée à Hong Kong



Hong Kong a prolongé de sept jours la quarantaine que doivent observer dans des hôtels dédiés les visiteurs arrivant de l’étranger pour la porter à trois semaines, en invoquant la menace que représentent de nouvelles souches du coronavirus.

Variante sud-africaine



Rien ne prouve que la nouvelle souche du coronavirus identifiée en Afrique du Sud soit plus dangereuse ou contagieuse que sa cousine britannique, a estimé le gouvernement sud-africain.

Londres a annoncé mercredi des restrictions de voyages entre les deux pays, estimant la souche sud-africaine « hautement préoccupante » car « plus contagieuse ».

Record de cas en Corée du sud



La Corée du Sud a fait état vendredi de 1.241 nouveaux cas de Covid-19, un record dans ce pays présenté il y a quelques semaines comme un modèle de gestion de l’épidémie.

70 % des nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de la capitale, où vit la moitié de la population du pays.

Vaccination en France



Après les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, ou plus récemment la Suisse, la France débutera dimanche sa campagne de vaccination contre le Covid-19.

Cela « commencera dans un petit nombre d’établissements pour personnes âgées, et s’élargira progressivement à toute la France en janvier », a prévu le gouvernement.

Plus de 1,74 million de morts



La pandémie a fait au moins 1,74 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

Plus de 79,3 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués, dont plus de 25 millions en Europe, zone la plus touchée dans le monde.

Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec 329.106 morts, suivis par le Brésil (189.982), l’Inde (147.092), le Mexique (121.172) et l’Italie (70.900).

Décès de l’opposant malien Soumaïla Cissé



Le principal opposant malien Soumaïla Cissé, qui avait été retenu en otage pendant six mois par des jihadistes avant d’être libéré en octobre, est décédé du coronavirus en France à l’âge de 71 ans.

EFM/AFP