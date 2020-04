Coronavirus : 437 morts du Covid-19 en France ces 24 dernières heures.

La Direction générale de la santé en France fait état ce lundi 27 avril 2020, d’un bilan de 437 morts du Covid-19 en France au cours des 24 dernières heures.

128 339 cas seraient confirmés, 28 055 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection Covid-19, soit 162 personnes de moins qu’hier. 7 527 patients sont hospitalisés en réanimation dont 4 608 atteints de COVID-19. Le solde pour les cas graves d’infection COVID-19 est négatif, avec 74 patients en moins.

Depuis le début de l’épidémie, 88 712 personnes ont été hospitalisées et 45 513 sont rentrées à domicile. Depuis le 1er mars, la France déplore au total 23 293 décès liés au COVID 19, dont 14 497 décès dans les hôpitaux et 8 796 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux.