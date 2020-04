Confinement: un accord pour le versement des salaires du mois d’avril pour le secteur privé.

Une réunion s’est tenue, ce mardi 14 avril 2020, au siège de l’Union Générale Tunisienne du Travail, entre l’UGTT représenté par son secrétaire Général Nourredine Taboubi, l’UTICA représenté par son président Samir Majoul et le ministre des Affaires Sociales, Habib Kchaw.

Lors de cette réunion un accord a été signé entre les trois partis afin de garantir le versement de la totalité du salaire du mois d’Avril aux employés du secteur privé, un procédé dans lequel l’Etat contribuera avec une aide exceptionnelle de 200 dinars, l’entreprise quant à elle assurera le reste de la totalité de la rémunération.

Par ailleurs et concernant les employés non déclarés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), l’accord prévoit une aide similaire sous condition de déclaration des salariés en question dans un délai ne dépassant pas 30 jours, et ce à compter de l’entrée en vigueur du décret-loi relatif a la distribution des aides exceptionnelles pour le mois d’Avril.

Cette initiative du gouvernement vient dans un contexte économique difficile et par crainte que les sociétés soient dans l’incapacité d’honorer leurs engagements en vers leurs salariés.

A noter qu’un confinement général a été décrété depuis le 20 mars dernier, dans le cadre des efforts de l’Etat pour contenir la maladie du Covid-19 et limiter sa propagation, une mesure obligatoire qui a mis a l’arrêt l’ensemble du tissue économique tunisien.