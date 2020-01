Université Paris Dauphine I Tunis & ATUGE créent le Club Education by Dauphine

Animées par une volonté commune de promouvoir le débat d’idées et nourrir la réflexion, l’Université Paris-Dauphine I Tunis et l’Association des Tunisiens des Grandes écoles (ATUGE) créent le Club Education by Dauphine, un concept de conférences organisées à la Maison de l’ATUGE, autour de thématiques telles que l’éducation et l’enseignement, la science et la recherche ou encore l’innovation et la culture.

Le Club Education by Dauphine est en ce sens un espace d’échanges et de discussions qui verra l’organisation, à intervalles réguliers, de conférences et tables rondes sur des sujets d’actualités mettant en exergue les défis et enjeux de nos sociétés contemporaines.

Pour sa conférence inaugurale du 24 janvier 2020, première d’une longue série à la Maison de l’ATUGE, le Club Education by Dauphine débattra de la question de la parité et du « gender gap » à travers le thème « Femmes et Science ».

Longtemps perçue comme un acteur mineur dans le domaine scientifique, la femme a brillamment réussi, ces dernières décennies, à se hisser parmi l’élite scientifique par la qualité des travaux réalisés et les prix décrochés partout dans le monde. Cette conférence vise donc à analyser les déterminants et l’impact de la faible présence des femmes dans les études et les carrières scientifiques et à mettre en lumière le rôle que pourrait jouer celles-ci dans le progrès de la Science en dépit des divers obstacles.

Elyes Jouini, actuellement titulaire de la Chaire UNESCO « Femmes et Science » et la scientifique tunisienne Zohra Ben Lakhdar aborderont l’ensemble de ces questions. « L’enjeu est double : non seulement faire disparaître des inégalités de genre injustes et bien évidemment contraires aux principes républicains, mais aussi faire en sorte que nos sociétés soient en mesure de mobiliser au mieux toutes les compétences », explique Elyes Jouini. De son côté, Zahra Ben Lakhdar, docteur en science et scientifique de renom considère que « La Science est le véritable moteur de développement de la société. De ce fait, il convient de s’interroger sur la façon dont la femme peut y contribuer et contrer les lois établies, celles d’une société caractérisée par les archaïsmes de la tradition et l’idéologie dominant les consciences »

Les deux partenaires organisateurs réfléchissent déjà aux nombreux sujets qui animeront les prochaines conférences du Club Education by Dauphine à la Maison de l’ATUGE, initiative qui devrait rencontrer un large public contributeur aux thématiques proposées.

Pour assister à la conférence, une inscription en ligne est disponible sur le lien : bit.ly/2RFKgTO