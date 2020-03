Tunisie-Lutte contre le Corona : La BNA répond à l’appel du devoir et offre un don de 12 MD

Dans le cadre de l’effort national pour lutter contre la propagation du virus du Covid 19, la Banque nationale agricole (BNA) répond à l’appel du devoir et s’associe à d’autres banques en faisant don de 11,5 MD au Fonds de solidarité mis en place par les Banques et dont le montant s’élève à 112 millions de dinars.

La BNA a, dans un premier temps fait don de 1,5 MD pour ajouter ensuite la somme de 10 MD.

Outre l’apport de la banque elle-même, le personnel a tenu à apporter sa pierre à l’édifice en récoltant plus de 500 mille dinars ce qui relève la contribution BNA à plus de 12 millions de dinars.

Dans un monde marqué par les ravages du virus Covid 19, la BNA prouve qu’elle est pleinement consciente de l’importance de son engagement, en tant que banque citoyenne, dans le combat contre le fléau corona virus et de la nécessité de la contribution des établissements financiers dans le renforcement des capacités des autorités publics afin qu’elles puissent faire face à la crise. Son personnel imprégné du sens du devoir et de ses engagements envers sa patrie, suit et adhère.

La BNA affirme, ainsi, ses valeurs éthiques et morales ainsi que son implication toute personnelle pour satisfaire aux attentes du pays car il n’est de bien-être et de salut sans l’entente entre tous les acteurs de la société. Une entente qui prime et une solidarité sans faille.

La BNA répondra toujours oui à l’appel de la Tunisie.