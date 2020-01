TOPNET inaugure sa nouvelle agence à EL MOUROUJ

Dans le cadre du développement de son réseau commercial et de l’amélioration continue des services rendus aux clients, TOPNET, leader du marché de l’Internet en Tunisie, vient d’inaugurer sa nouvelle agence à El Mourouj.

Cette nouvelle agence, qui bénéficie d’un emplacement stratégique à El Mourouj 5, permettra à Topnet de se rapprocher encore plus de sa clientèle de la banlieue Sud.

A cette occasion, une cérémonie d’inauguration a été organisée le mardi 7 Janvier, en présence de la Directrice Générale de Topnet, Mme Rym Akremi Ben Dhief, des autorités locales du Gouvernorat de Ben Arous, M. Ali Saïd, gouverneur de Ben Arous, , M. Mohamed Kahloun, Délégué d’el Mourouj, M. Kamel Ouertani, président du Conseil municipal d’El Mourouj, M. Nader Abdelmaksoud, Directeur de la Région de la Garde nationale de Ben Arous et M. Nejib Mabrouki, secrétaire général de l’Union régionale du travail, ainsi que de l’ensemble des équipes ayant concouru à l’accomplissement de ce projet. De même, une tombola a été lancée afin de permettre aux visiteurs et aux clients de gagner plusieurs cadeaux.

S’inscrivant dans une démarche digitale, cet espace commercial offre plusieurs facilités telles que l’accès à une connexion Wifi gratuite pour les visiteurs, des bornes digitales permettant la consultation et le paiement des factures, le tout dans un cadre moderne et innovant.

L’agence Topnet El Mourouj, proposera sa panoplie de produits et services ADSL et internet très haut débit Rapido VDSL et Fibre Optique pour les clients particuliers et apportera une attention toute particulière à ses clients professionnels, en mettant à leur disposition un espace qui leur est dédié afin de leur apporter tout le conseil et le support nécessaires pour le choix de l’accès qui répond le mieux à leur besoin (Rapido Pro VDSL/GPON et Fibre Optique) et de les faire bénéficier de ses solutions et services à forte valeur ajoutée (Sécurité Managée, Cloud, Solutions convergentes internet Haut Débit/VoIP).

A travers l’ouverture de cette nouvelle agence, Topnet poursuit son programme d’extension et de digitalisation de son réseau commercial afin d’offrir la meilleure expérience client qui soit à l’ensemble de ses abonnés.