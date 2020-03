TOPNET et l’Ordre National des Avocats de Tunisie ONAT signent un partenariat technologique

TOPNET, le 1er fournisseur de Services Internet en Tunisie et l’Ordre National des Avocats de Tunisie (ONAT), viennent d’annoncer la signature d’un accord de partenariat technologique dans le cadre d’une cérémonie organisée le Jeudi 04 Mars 2020 au Palais de justice de Tunis en présence de la Directrice Générale de Topnet, Madame Rym Akremi Ben Dhief, et du Maître Ibrahim Bouderbela, bâtonnier de l’ONAT.

Lors de son intervention, Mme Rym Akremi, a déclaré que Topnet vise à renforcer ses liens avec les membres de l’ONAT via une relation privilégiée en permettant d’améliorer l’activité quotidienne des avocats adhérents. Par ailleurs, elle a souligné que « Notre objectif est de se positionner aujourd’hui en tant que partenaire technologique des professions libérales et en particulier les avocats, en mettant à leur disposition les meilleures offres et solutions avec la qualité requise » a-t-elle ajouté.

Elle a confirmé par la suite que « TOPNET poursuivra sa stratégie de développement du haut débit afin de répondre aux exigences de sa clientèle et de suivre une démarche digitale sur toute la chaine de valeur ».

De son coté, Maître Ibrahim Bouderbela, bâtonnier de l’ONAT, a souligné, « A travers ce partenariat, l’Ordre National des Avocats de Tunisie exprime sa confiance via à vis des services du leader des services Internet en Tunisie, et sa fierté par rapport à la qualité de ses équipements et infrastructure à la pointe de la technologie, à son équipe jeune, dynamique et hautement qualifiée, ainsi qu’à l’accompagnement de bout en bout et la disponibilité dédiées aux membres de l’ONAT. »

A travers ce nouveau partenariat, Topnet se rapproche de plus en plus des besoins des professions libérales via ses solutions clés en main.