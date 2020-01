SOPAL se repositionne et change d’identité visuelle

Leader en Tunisie dans la fabrication et la production d’articles sanitaires (à savoir articles de plomberie eau et gaz, robinetterie sanitaire, accessoires de salles de bain et autres équipements pour le gaz (raccords, vannes, robinets pour bouteilles de gaz)…, SOPAL reste incontestablement la marque phare à la notoriété inégalée bénéficiant d’un fort capital confiance.

L’histoire de Sopal est profondément liée à l’histoire de M. Mohamed Regayeg, qui lui a transmis son souffle d’avant-garde, de perfection et d’endurance. Le jeune ambitieux des années 70 a eu son Diplôme d’Ingénieur à l’école Centrale de Lille. Il s’est ensuite engagé pendant 10 ans en tant que salarié dans les entreprises étatiques tunisiennes. Il en sort avec beaucoup d’expérience mais aussi avec un GRAND RÊVE de fabriquer des pièces qui connectent l’eau et le gaz à usage domestique pour la Tunisie. Il lance alors SOPAL en 1981 et produit sa première pièce en laiton : une vanne dont la coupe lui a inspiré le premier logo de Sopal.

Depuis sa création la société Sopal s’est développée à la fois en tant que «Entreprise» et en tant que marque. Elle représente aujourd’hui un groupe de sociétés qui se sont spécialisées chacune dans son domaine.

– En 2005 la société AQUAPLAST : production d’articles de vidage en plastique

– En 2006 la société SANA : fabrication d’accessoires de salle de bain

– En 2013 la société WINOX : fabrication de couverts de tables et d’ustensiles de cuisine

– En 2019 la société TICAD : fabrication de cabines de douches.

Grâce à un management moderne et ambitieux, le groupe Sopal jouit aujourd’hui d’indices de performances très valorisants dans le secteur industriel tant au niveau humain qu’au niveau de la qualité et du respect de l’environnement.

Au fil du temps, Sopal a su remporter tous les challenges en glanant nombre de certifications qualité: BS OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001:2015, ISO 9001 :2015, ISO 50001 :2018…

Le groupe, qui compte aujourd’hui plus de de mille employés pour un taux d’encadrement de 20%, ne cesse de progresser à travers un positionnement qualitatif qui favorise la recherche et le développement.

Aujourd’hui, que de chemin parcouru ! Avec l’extension du groupe, la robinetterie sanitaire et ses accessoires ont connu une évolution tant au niveau technologique que celui du design avec une variété de modèles qui couvre la majorité des besoins. Sopal, la société mère, se retrouve entourée de marques satellites qui couvrent le spectre d’un grand marché par leurs gammes de produits complémentaires. En conséquence, un changement d’identité visuelle (un nouveau logo) s’impose désormais pour le groupe qui se repositionne (rebranding) pour épouser une nouvelle dynamique qui bâtit le futur sur les fondations du passé.

A noter que le succès du groupe va au-delà des frontières nationales. Sopal, qui s’est développée, depuis sa création en tant qu’entreprise et en tant que marque, opère avec sa plateforme de solutions en implantation ou en simple représentation commerciale sur de nombreux pays du continent, à l’instar du Maroc, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun…

Toujours soucieuse de poursuivre son expansion avec plusieurs Brands, Sopal, rassemble aujourd’hui ses forces dans un code unique afin de réussir cette union des valeurs des différents domaines. Aujourd’hui nous sommes une marque, qui non seulement s’est imposée par sa valeur industrielle mais aussi qui accorde une grande importance à l’expérience client en l’accompagnant avec une panoplie de solutions complémentaires, modernes et innovantes.

Désormais, l’opportunité pour Sopal est dans l’unification des valeurs et des codes dans la convergence vers une seule marque qui englobe tous les univers actuels et futurs.

Le monde avance ….SOPAL progresse