Signature d’un Accord de Partenariat entre La Chambre de Commerce Tuniso-Britannique et Oxford Business Group

La Chambre de Commerce Tuniso-Britannique (TBCC), représentée par son Président Mehdi Ben Abdallah, a signé un accord de partenariat avec Oxford Business Group (OBG), représenté par son Country Director Itzel Soto Herrera, ce Mercredi 6 Février 2020.

Ce partenariat renforce la collaboration avec OBG pour l’élaboration du prochain rapport sur la Tunisie «The Report: Tunisia 2020» qui sera distribué auprès des entreprises membres de la TBCC en Tunisie mais aussi auprès des différents partenaires internationaux pour promouvoir la Tunisie et les opportunités d’investissement.

Ce rapport fait partie des séries de publications développées par OBG, et est considéré comme une source d’information de référence dans plusieurs pays. Dans ce cadre la TBCC mettra à disposition toute son expertise et son réseau afin de leur permettre d’enrichir «The Report : Tunisia 2020 » à travers l’accès à l’information, l’identification des secteurs clés et émergents, mais aussi les tendances et le développement de l’activité économique en Tunisie.