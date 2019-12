Sous la supervision d’ingénieurs tunisiens et de compétences 100% tunisiennes, la société Chaabane frères, relevant du Groupe Chaabane, a réussi à utiliser la technologie de la “Paroi moulée”, pour la première fois en Tunisie et en Afrique, pour réaliser 4 étages sous la nappe phréatique, avec une profondeur de plus de 20 mètres sous terre, et ce, lors des travaux de construction du premier et plus grand Complexe culturel et commercial à Sfax, dont l’inauguration est prévue en 2021.

Il convient de noter que le processus de la Paroi moulée consiste en un mur de béton isolé érigé directement sous terre, et qui peut être exploité pour la construction de structures sous-marines, sachant que sa réalisation nécessite une grande connaissance dans le domaine de la construction de bâtiments géants et des équipements de pointe dans le domaine des travaux publics et de l’urbanisme, en plus de son coût élevé.

Dans ce contexte, le Directeur Général du Groupe, Maher Chaabane, a déclaré que son groupe a opté pour l’utilisation des technologies nouvelles et avancées dans les travaux de réalisation du premier complexe culturel et commercial à Sfax, en raison de sa confiance dans la compétence des ingénieurs et de sa volonté d’instaurer une culture de bonne exploitation de la terre et des espaces dans le domaine de la construction et de l’urbanisation en Tunisie, ainsi que sa conviction que la région de Sfax, à l’instar de toutes les grandes villes, mérite d’avoir un complexe culturel et commercial sophistiqué et moderne adapté à sa position et à son rôle économique national, situé au cœur de la ville et à proximité des citoyens.

Il a indiqué également que la conception du complexe culturel et commercial à Sfax sera unique en Tunisie, et se distinguera du reste des complexes commerciaux en se concentrant sur la dimension culturelle, du fait qu’il comprendra un théâtre, des salles de cinéma, des salles multi-spécialisées, des cafés culturels, un certain nombre de bibliothèques et d’espaces de lecture, en plus d’un espace entièrement dédié pour les produits de l’artisanat de la région de Sfax, et sera appelé “Espace Bab Al Diwan”.

Maher Chaabane a assuré que ce complexe aura une superficie de 75.000 mètres carrés et sera doté d’un parking pouvant accueillir plus de 1000 voitures, en plus des magasins commerciaux, il comprendra des espaces pour les jeux et l’animation pour enfants ainsi que d’autres espaces pour le sport et pour d’autres activités.