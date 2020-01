Publicis Groupe et Groupe Impact renforcent leur partenariat en Tunisie

Le 23 janvier 2020 – Tunis – Publicis Groupe et Groupe Impact ont le plaisir d’annoncer la consolidation de leur partenariat en signant un nouveau contrat de coopération qui permettra d’élargir leur champ d’intervention mutuel pour mieux accompagner leur développement en Tunisie.

Publicis Groupe, troisième groupe mondial de communication et Groupe Impact, pionnier des groupes de communication en Tunisie, ont décidé de franchir un nouveau palier dans leur coopération initié il y a près de 30 ans.

Ce contrat élargit le partenariat des deux groupes, tant dans l’accompagnement des projets de Publicis Groupe en Tunisie que dans l’accès du Groupe Impact au know-how et aux percées technologiques de Publicis Groupe en data, CRM, et conseil en transformation des entreprises sur toute la chaine de valeur et ce au service des clients du Groupe Impact.

Groupe Impact : Créé en 1988, le Groupe Impact emploie plus de 120 passionnés de la communication et intervient dans les domaines du conseil, de la création, des média, des relations publiques, de la communication éditoriale et de la transformation digitale auprès de marques et d’organisations de renom.

Publicis Groupe : Fondé en 1926, Publicis Groupe est aujourd’hui le troisième groupe mondial de communication. Connu pour sa créativité de renommée mondiale, son offre technologique de premier plan ainsi que pour ses expertises digitales et de consulting, Publicis Groupe accompagne ses clients, dans la transformation digitale de leurs activités partout dans le monde. Organisé en 4 pôles de Solutions – Publicis Communications, Publicis. Sapient, Publicis Media et Publicis Health – sur ses 20 principaux marchés, le Groupe offre ainsi à ses clients des solutions qui marient créativité et technologie.

Isabelle Aimonetti, Régional manager Maghreb & Afrique sub-saharienne francophone, fondatrice du Groupe AG Partners Publicis, Conseiller du Commerce Extérieur de la France et Vice – Présidente commission Afrique : « C’est un immense plaisir d’être aujourd’hui le messager du groupe Publicis pour finaliser la consolidation de ce partenariat. Le groupe Publicis en Afrique est présent dans 34 pays avec 53 agences et plus de 3000 talents. C’est une volonté du groupe de se développer en Tunisie, au Maghreb et sur le continent pour accompagner au mieux nos clients dans leurs croissances ».

Riad Ben Fadhel, CEO de Groupe Impact, ajoute : “Elever le niveau de coopération avec Publicis Groupe va nous permettre d’écrire un nouveau chapitre de l’aventure du Groupe Impact. Le renforcement du partenariat avec Publicis Groupe ne peut que consolider notre positionnement sur le marché Tunisien et Maghrébin pour offrir davantage d’opportunités et de perspectives de croissance stable et durable pour notre groupe d’une part et de satisfaire d’autre part les clients worldwide de Publicis en Tunisie. »