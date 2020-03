En 2020, Chabaka.tn a lancé la première édition des Prix Chabaka de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui récompensent des entreprises et des projetssociaux et solidaires particulièrement innovants sur le territoire tunisien.

Afin de distinguer des acteurs et actrices dans tous les domaines de l’ESS en Tunisie, trois catégories avaient été déterminées : « Initiative verte », « Innovation sociale » et « Solidaire ».

Le vendredi 28 février 2020, la cérémonie de remises des Prix s’est tenue àKouriKhaireddine, au cœur de la Médina de Tunis en présence de M. Jan Kok Premier Secrétaire à l’Ambassade des Pays-Bas, de Mme Nawel Tounsi, représentnte de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en Tunisie et pour la Lybie et de M. Rachid Abidi, Directeur du Lab’ess.

Sélectionnés parmi plus de 125 candidatures déposées, les projets lauréats ontété évalués par un jury composé des membres du Groupe de Travail[1] ayant participé à la création et au développement de la communauté Chabaka.tn en fonction de leur modèle économique durable et de leur capacité à innover et à impacter durablement la société.

Dans la catégorie « Solidaire », le prix a été décerné à Tazart, une entreprise sociale de valorisation des produits de terroir spécialisée dans les dattes et les figues séchées. Projet épousant les valeurs du commerce équitable, Tazartredynamise la région de Dhhiba de manière écologique et responsable, avec une chaîne de valeur en circuit fermé et valorise le travail et l’émancipation des agriculteurs et femmes en aménageant des horaires flexibles et en garantissant une source de revenu stable.

Ourghema, projet de tiers-lieu dédié à la promotion de la culture et de l’entrepreneuriat social à Médenine, a remporté le Prix dans la catégorie « Innovation Sociale ». Ourghema a pour ambition de permettre aux jeunes de la région de Médenine tentés par la radicalisation de trouver une vocation, et souhaite tout particulièrement aider les femmes à devenir indépendantes financièrement. Le tiers-lieu prend donc la forme d’un espace culturel et de coworking où la jeunesse de Médenine peut se réunir pour travailler, assister à des événements régionaux, nationaux et internationaux sur les thématiques de la culture et de l’entrepreneuriat social.

Enfin, dans la catégorie « Initiative Verte », l’EcoRand Sidi Mechrega été récompensé. Centre de camping et d’organisation d’activités de découverteécologique, le projet valorise également lesavoir-faire de la population localeà travers la vente et la promotion de leurs produits de terroir. Le centre a une vocation écotouristique et vise à contribuer au développement local de la région de Sidi Mechreg en contribuant à la prise de conscience de du patrimoine naturel et en promouvant des bonnes pratiques de protection de l’environnement.

Tou.te.s les lauréat.e.s ont été récompensé.e.s d’une enveloppe de 4 500 dinars.

La cérémonie a été marquée également par une interview de Mme Fatima Bellaredj, déléguée générale de la Confédération générale des Scop et figure incontournable du mouvement coopératif français depuis plus de 20 ans, menée par M. Rachid Abidi. Durant leur échange, Mme Bellaredj a apporté un regard éclairé sur les réseaux et les coopératives de l’économie sociale et solidaire.

Chabaka.tnsouhaite encourager le développement des structures ESS innovantes et impactante sur le territoire tunisien, et les Prix Chabaka de l’ESS ont donc vocation à être pérennisés.

[1]Merci aux membres du Groupe de Travail : Lab’ess, Iesmed, Le Lemon Tour, COSPE, BoutiqueVi, El Space, TCSE, BIT.