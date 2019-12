En ce vendredi 13 décembre , une très belle soirée inspirée par le Carnaval de Venise est organisée par le Mövenpick Hotel du Lac Tunis, afin de mettre à l’honneur les clients et les partenaires de l’hôtel pour leur fidélité et leur confiance, faisait la joie de plus de 400 invités masqués, issus des milieux culturel, économique, social et médiatique.

En présence de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Italie en Tunisie, cette soirée vénitienne placée sous le sceau de la rose, symbole du romantisme et du charme vénitien, mettait en scène, dans une ambiance joyeuse et ludique, mini spectacles, gastronomie italienne, musique, théâtre, danse et histoire.

Le cadre somptueux de l’Acropolium de Carthage, propice aux envols mélodieux de l’Orchestre Symphonique de Carthage dirigé par le maestro Hafedh Makni, à la verve éloquente de Raja Farhat qui présentait l’histoire du Carnaval de Venise et aux accords délicieux du violon et de la voix de Yasmine Azaiez , cristallisait toutes les performances, y compris celles des anciens élèves de l’Ecole Nationale du Cirque , devenus maintenant professionnels du cirque, dignes échassiers, jongleurs ou cracheurs de feu.

Monsieur Nicolas PEZOUT , Directeur Général du Mövenpick Hotel du Lac Tunis, avait personnellement accueilli les représentants de la compagnie de Hyundai de l’ ATB et Alitalia , qui de par leur soutien à titre de sponsor major, avaient largement contribué au succès de cet évènement.

« Nous avons choisi ce thème vénitien, en ces moments difficiles connus par la ville de Venise, pour exprimer notre soutien, notre proximité et notre solidarité à la Cité Flottante… Pour illustrer au mieux Venise, nous nous sommes attardés sur son Carnaval qui réunit couleurs, formes, pléthore de symboles et masques. Nous sommes très honorés de la présence de Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur d’Italie, et de la participation de l’Ambassade à cet évènement qui restera, je l’espère, longtemps gravé dans la mémoire de nos illustres invités » déclarait Nicolas PEZOUT.

Les délices gastronomiques, servis toute la soirée, ont été concoctés par le Chef exécutif du Mövenpick Hotel du Lac Tunis, Kamel GROUN et Ugo GASTALDI . Agé de 46 ans, piémontais, Ugo GASTALDI est un Chef Italien au parcours impressionnant et international : de son pays natal aux Etats-Unis où il occupe la place de Chef du Café Milano à Washington – le refuge des plus hautes personnalités politiques et autres du pays – il prend ensuite les rênes du restaurant de l’Hôtel Castille à Paris avant d’officier dans les cuisines du très célébrissime relais-château La Chèvre d’Or sur la Côte d’Azur. Actuellement, il travaille en qualité de chef privé pour de hautes personnalités à travers le monde.

Rappelons que la chaîne Mövenpick Hôtels & Resorts, fondée en Suisse en 1973 par Ueli Prager, compte plus de 80 hôtels dans 23 pays . Elle est entrée dans le giron du géant hôtelier français Accor en septembre 2018.

L’excellence de la réputation du Mövenpick Hotel du Lac Tunis, ouvert en avril 2018, s’est rapidement construite sur la qualité de son service, de son savoir-faire en terme d’organisation d’événements, brillamment prouvé lors de cette soirée exceptionnelle.