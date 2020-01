Plan d’actions de la CONECT pour l’année 2020

Dans le cadre de son programme d’actions pour l’année 2020 sur le plan régional national et international à travers ses structures sectorielles et régionales la Conect, organise sa rencontre annuelle avec les médias afin de revenir sur ses principales activités de l’année 2019 et de présenter son plan d’actions pour l’année 2020 en tenant compte de la conjoncture économique difficile que traverse le pays et qui impacte les PME.

Il est à rappeler que la CONECT compte plus de 50 structures professionnelles couvrant toutes les régions du pays et les différents secteurs d’activités de l’économie tunisienne en plus d’une structure dédiée à l’international.

Cette rencontre est une occasion également d’informer sur les différents programmes prévus par la CONECT pour répondre aux attentes des PME de divers secteurs d’activités et dans toutes les régions qui subissent un environnement économique et social difficile en matière de compétitivité, d’accès aux marchés tant local qu’à l’export, d’accès au financement, de développement de l’industrie et de l’investissement.

Par ailleurs, la future composition du nouveau gouvernement est appelée à consolider la confiance , à améliorer le climat des affaires, veiller à l’application des lois, activer le processus des PPP ,réfléchir à la restructuration, des entreprises publiques afin de s’engager dans la voie de la croissance et l’émergence . A cet effet, il est impératif pour ce gouvernement de mettre en place les mesures urgentes et les réformes nécessaires dans les secteurs vitaux : l’administration, la productivité, la fiscalité, les finances publiques, le commerce extérieur, le secteur bancaire, la diplomatie économique, les entreprises publiques.

De plus, La dégradation des indicateurs économiques et financiers, la régression des investissements, et l’accroissement sensible du taux d’endettement imposent des grandes réformes et une nouvelle stratégie de développement adaptée aux exigences de la situation et aux attentes et aspirations des différentes régions et de tous les Tunisiens.

Toutes ces questions feront l’objet de la rencontre annuelle que la CONECT organise avec les medias , le jeudi 23 janvier 2020 à 10h au siège de la CONECT international (sis au 05 bis, rue 1er juin 1955 Mutuelle ville, 1082 Tunis) qui sera présidée par M. Tarak Cherif, Président de la CONECT en présence des membres du Conseil administratif de la Confédération