Participation de la Fondation BNA à Riyeda Tatweer et Riyeda Challenge

Consciente des défis socio-économiques de la Tunisie, la Fondation BNA favorise l’intérêt des générations futures en adoptant une stratégie RSE valorisante plaçant les préoccupations sociales, civiques, environnementales et économiques au cœur de son plan de développement.

La Fondation BNA s’engage à promouvoir l’esprit de l’entreprenariat et à favoriser la création de l’emploi. Son objectif est d’encourager les jeunes à innover pour créer de la valeur et de révéler les nouveaux talents entrepreneuriaux. Un engagement noble auquel la fondation a adopté avec beaucoup de volonté et d’optimisme afin de soutenir les jeunes entrepreneurs et de les accompagner pour avoir un avenir meilleur, ce qui représente un levier important pour le développement économique et social du pays.

Dans le cadre de sa stratégie RSE, ayant parmi ces principaux axes le développement de la culture entrepreneuriale, la Fondation BNA a participé au Salon de l’Entreprenariat Riyeda et a sponsorisé Riyeda Tatawir, un évènement ayant pour objet d’encadrer, d’assister et d’accompagner les porteurs de projets durant les phases de post-création et pré-création de projets, et de les aider à accéder au financement et à l’écosystème de l’Entrepreneuriat.

La fondation a également sponsorisé le concours Riyeda Challenge, ayant pour objectif d’inciter les jeunes à innover et de développer l’esprit compétitif chez eux.

La culture entrepreneuriale fait partie intégrante et essentielle de la stratégie de la BNA, étroitement liée au développement régional et à la création de l’emploi.

La BNA consolide ainsi davantage sa démarche d’encadrement, d’assistance et d’accompagnement en faveur des porteurs de projets. L’objectif est de promouvoir la culture entrepreneuriale et de porter les générations futures vers l’universalisme, l’ouverture et le développement de l’esprit entrepreneuriale.

C’est dans ce cadre que la BNA a participé activement et a sponsorisé la 7éme édition du Salon de l’Entreprenariat : un salon dédié aux créateurs et aux porteurs de projets. C’est un lieu d’échange, d’apprentissage et d’encadrement, qui représente une véritable opportunité pour les jeunes entrepreneurs pour accéder au financement et à l’écosystème de l’entreprenariat.