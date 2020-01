Nouvelair annonce le décès de l’un de ses pilotes en ligne

Nouvelair a l’immense tristesse et le regret d’annoncer le décès de Hatem Bousbia, pilote de ligne , à la suite d’un accident de la route au Maroc.

Hatem Bousbia et l’équipage nouvelair dont il faisait partie, ont été victimes d’un accident le 26 décembre 2019, alors qu’ils effectuaient une mission à Agadir au Maroc.

Malgré la prise en charge et le rapatriement via un avion médicalisé, Feu Hatem Bousbia a succombé à ses blessures.

Nouvelair et tout son personnel, partagent la peine des membres de sa famille et de ses proches et leur présentent leurs sincères condoléances.

