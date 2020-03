Nomination du Professeur Yusuf Karodia Personnalité Africaine de l’Année pour l’Education

Le Professeur Yusuf Karodia, fondateur de deux des institutions membres du réseau Honoris United Universities, a été nommé personnalité africaine de l’année 2019 par African Leadership Magazine, dans la catégorie “Développement de l’éducation”.

Professeur Karodia, fondateur de MANCOSA et REGENT Business School, a reçu cette distinction pour sa contribution à la progression de l’éducation et la transmission des connaissances sur le continent. Durant la cérémonie qui s’est tenue le 29 février à Sandton, Johannesburg, il a été désigné comme « le plus grand visionnaire en Afrique pour le développement de l’enseignement supérieur », soulignant son engagement à développer le secteur de l’éducation sur le continent durant ces quatre dernières décennies.

« J’aimerais saluer les étudiants, le personnel et les diplômés du réseau Honoris United Universities ainsi que le travail remarquable de tous les enseignants et les acteurs qui contribuent à former de futurs leaders africains » a-t-il déclaré avec émotion. Il a également évoqué l’impact de la quatrième révolution industrielle, qui, selon lui, rend les approches traditionnelles de l’enseignement supérieur de moins en moins pertinentes.

« La quatrième révolution industrielle rendra obsolète une grande partie du système actuel au cours des prochaines décennies. L’intelligence artificielle sera le moteur de la quatrième révolution industrielle, et elle éradiquera du marché du travail de nombreuses tâches qui sont actuellement effectuées par l’humain. La fusion de l’homme et de la machine exigera de repenser l’éducation pour relever les défis de l’avenir. »

Il a également évoqué l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie et de la capacité à acquérir rapidement de nouvelles compétences. ” Je suis très fier de compter Professeur Karodia parmi les administrateurs d’Honoris United Universities. Son expertise et sa vision sont inestimables pour notre mission panafricaine – Education for Impact. Cette reconnaissance est le couronnement de plus de quatre décennies d’un engagement continu pour le développement d’un enseignement supérieur privé de qualité et accessible sur le continent. Pionnier et visionnaire, il a fait de MANCOSA et de REGENT Business School des institutions de référence sur le continent. Sa conviction fondamentale à préparer un capital humain africain de classe mondiale – véhiculée

par Honoris, est une inspiration quotidienne pour nous et tous ceux qui le côtoient » a témoigné Luis Lopez, le CEO d’Honoris United Universities.

Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, couvre l’ensemble du continent, avec une empreinte qui s’étend de Casablanca au Cap, et de Tunis à Johannesburg. Le réseau rassemble une communauté de 11 institutions dans 10 pays et 32 villes, en présentiel, à distance et en ligne. Ses institutions délivrent des diplômes dans les disciplines des sciences de la santé, de l’ingénierie, de l’informatique, du commerce, du droit, de l’architecture, des arts et du design, des médias, de l’éducation et des sciences politiques.