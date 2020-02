« Midis Group» s’installe en Tunisie

Pour célébrer son implantation en Tunisie, « Southcomp Distribution Tunisie » filiale du Groupe « Midis Group » a organisé le jeudi 13 février la soirée « EVENT 2020 ». Celle-ci a été rehaussée par la présence de Monsieur le ministre Slim FERIANI , Ministre de l’industrie et des PMEs ,S.E M. Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur de France, de S.E M, José Frederico Ludovice , ambassadeur du Portugal, de S.E.M. Emily Kakala Ngoussi, ambassadeur de la république Gabonaise en Tunisie, M. Mory Diabagate , Représentant de l’ambassade du Mali en Tunisie et M. Kamel Ben Yaghlane , le Consul Général Honoraire du Ghana en Tunisie, ainsi que de plus de 150 entreprises dans le domaine technologique et d’imminents constructeurs et éditeurs mondiaux leaders dans le domaine IT.

L’objectif de cet événement est de mettre en avant l’engagement et l’investissement du groupe Midis sur le continent. M. Jacques Tachdjian, représentant du Groupe Midis pour l’Afrique, déclare que « c’est pour moi un honneur d’être présent en Tunisie, cet investissement s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe qui va permettre d’accroitre notre présence sur le marché Tunisien ».

A noter que « Midis Group » a plus de 50 ans d’expérience. Avec ses 170 filiales, il couvre plus de 70 pays du Moyen-Orient, d’Europe et d’Afrique. Il mobilise son expertise afin d’introduire et de faire évoluer des marques IT mondiales dans les marchés émergents de la région EMEA (Europe/Moyen-Orient/Afrique).

Après son implantation au Maroc, en Algérie et en Côte d’Ivoire, le Groupe Midis continue à accentuer son investissement en Tunisie via sa filiale « Southcomp Distribution Tunisie». Celle-ci est spécialisée dans la distribution de logiciels et d’équipements de réseau et de stockage, informatique ainsi que de communication unifiée et de sécurité. « Southcomp Distribution Tunisie» accompagne ses partenaires dans la distribution, en passant par les solutions logicielles et des services professionnels ainsi que l’intégration de systèmes. Elle est bien investie dans le continent africain et aide ses partenaires locaux à s’installer et à développer leurs activités en Afrique.

M. Anis Abdesslam, Directeur Général de Southcomp Distribution Tunisie, déclare que « cet investissement représente un gage de confiance pour notre pays. En effet, grâce à cette synergie internationale, nous répondrons plus efficacement aux besoins de nos partenaires tunisiens en les accompagnant dans leurs développements à la fois sur le marché national et international moyennant les solutions les plus globales et complexes dans un contexte de développement technologique continu et de digitalisation ».