L’engagement civique en Tunisie a fait l’objet d’un colloque Tuniso-Américain sous l’égide de la Présidence du Gouvernement

Le secrétaire Général du Gouvernement de Tunisie, Mr. Abdellatif Hamam, a supervisé le colloque national à Hammamet, portant sur la participation civique et sa contribution à la consolidation des principes démocratiques. Ce colloque est organisé par la Présidence du Gouvernement Tunisien, l’USAID et Family Health International FHI 360, dans le cadre du projet « Ma3an » dans le but de renforcer les capacités des jeunes, autonomiser les communautés locales Tunisiennes et soutenir la cohésion sociale.

Le secrétaire Général du Gouvernement a également assuré de la volonté de la Présidence du Gouvernement Tunisien de mettre en œuvre ces programmes dans le cadre d’une approche participative rassemblant tous les acteurs impliqués dans les programmes de participation civique avec l’obligation de s’ouvrir aux différents ministères, structures publiques, organisations nationales et internationales, structures de la société civile afin d’élaborer une stratégie nationale de participation civique qui reflète les aspirations des différents partenaires et contribue à l’avancement de la société.

Par ailleurs, plusieurs cadres supérieurs ont participé au colloque, ainsi que des directeurs des différents ministères et entreprises nationaux, tels que les ministères de l’intérieur et de l’éducation, et les différentes organisations et associations nationales et internationales.