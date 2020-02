Le Groupe MEZZO sacré « Meilleur Employeur en Tunisie/Best Place To Work » par Best Group Companies USA

En cette soirée du 3 février à l’Hôtel LAICO à Tunis, beaucoup de fierté se lisait sur les visages des équipes de Mezzo, le partenaire de la relation clientèle sur-mesure, menées par ses deux Directrices, Madame Anissa MSADDAK, Directrice du site et Madame Zeineb AMRI, CFO et Directrice Adjointe du site, lors de la cérémonie de remise des trophées qui sacrait Mezzo « Meilleur Employeur en Tunisie/Best Places to Work in Tunisia 2020 », aux côtés d’autres grandes entreprises opérant en Tunisie.

Mezzo, une success story à la tunisienne

Mezzo est un centre d’appel spécialisé dans les relations clients multicanales Créé en 2003 et appartenant d’abord au puissant groupe, 3SI, Mezzo s’est indépendantisé en 2017.

Comptant plus de 1200 salariés et travaillant en 12 langues, le Groupe Mezzo avait enregistré 13 millions d’interactions en 2017 . Détenteur de plusieurs certifications internationales, Mezzo réalise 56,5% de son chiffre d’affaires en Tunisie et 30,1% en Espagne.

Le groupe maîtrise huit secteurs d’activité (la télécommunication, la logistique, la presse…), mais réalise 52% de son chiffre d’affaires par le e-commerce. D’après une étude interne réalisée en 2017, 80% des clients, dont la moyenne d’ancienneté atteint les six ans, deviennent les ambassadeurs de la marque, en la recommandant.

Trois valeurs essentielles sont partagées au sein de Mezzo : l’engagement managérial pour donner envie de réussir ensemble en développant les compétences et en valorisant le capital humain, l’intégrité qui favorise le partage et la communication transparente, le respect des autres et la sécurisation des données/informations clients et enfin l’excellence opérationnelle à travers des objectifs d’amélioration continue, l’expertise individuelle et collective ainsi que la création et l’innovation au quotidien.

Comment devient-on un Best Place To Work ?

Initié par l’institut américain Best Companies Group, Best Places to Work est un programme unique en son genre permettant de mettre en avant les entreprises les plus motivantes et les employeurs de choix de par le monde. La force de la méthodologie BPTW réside dans les interactions créées par les feedback recueillis. Après avoir soumis des questionnaires aux collaborateurs et au Département RH de l’Entreprise et analysé leurs réponses, des plans d’action et des recommandations sont alors proposés à la direction de l’entreprise pour améliorer l’engagement des collaborateurs.

Pour devenir BPTW, huit facteurs d’engagement sont essentiels à la croissance durable de l’entreprise : le style de management, le climat au travail, la rémunération, l’image et l’appartenance, les avantages sociaux, les pratiques RH, la qualité et l’excellence ainsi que le positionnement de l’entreprise en qualité d’acteur sociétal.

Cette initiative organisée dans plusieurs pays dans le monde rend hommage aux entreprises tunisiennes qui offrent le meilleur milieu de travail et savent attirer et retenir les collaborateurs

BPTW, une certification prestigieuse qui offre à Mezzo une référence locale et internationale

Depuis plus de deux ans, le confort des collaborateurs est toujours resté la priorité de la Direction Générale de Mezzo. Multipliant les actions pour toujours mettre l’Humain en première place, Mezzo offre des espaces de vie agréables pour ses employés, des salles de pause, des horaires souples et attache également beaucoup d’importance à l’ergonomie et à l’excellence du matériel qu’il utilise.

Rémunération attirante, primes de rendement, avantages sociaux, gestion de carrière sont également offerts en même temps qu’une grande écoute de la part de l’entreprise pour ses collaborateurs.

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été sacrés Best Place To Work. Cette distinction est le fruit d’une politique Entreprise ouverte à l’Humain, qui a particulièrement évolué depuis plus de 2 ans. Être BPTW va nous permettre de nous positionner davantage en qualité d’employeur premium sur le marché local et international et de renforcer notre image auprès de nos collaborateurs, de nos clients, de nos prospects mais aussi de nos partenaires en Tunisie et à l’étranger. De plus, cette distinction prouve le dévouement et la confiance que nous portent nos collaborateurs, en même temps que leur sentiment d’appartenance et leur engagement » déclarait Anissa MSADDAK.