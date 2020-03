Lancement d’un site de don en ligne par la BNA et la SMT  www.covidon.monetiquetunisie.com

A l’initiative du Ministère des Finances et dans le cadre de l’effort national pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la Banque Nationale Agricole (BNA) et la Société Monétique Tunisie (SMT) ont mis en ligne un site électronique permettant à tous les tunisiens de faire des dons au profit du fonds national 1818 via leurs cartes bancaires nationales et internationales : www.covidon.monetiquetunisie.com

Imprégnée du sens du devoir et de son engagement citoyen, et outre sa contribution financière – Institution et employés-, la BNA met tout son savoir-faire et son expertise au service de cet élan national de solidarité auquel elle s’associe avec beaucoup de volonté et d’optimisme.

#Faites vos dons au fonds 1818