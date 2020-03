Lancement du nouveau Site Web « Laico Tunis »

L’hôtel Laico Tunis a le plaisir de vous annoncer le lancement de son tout nouveau site web www.laicotunis.com

L’Hôtel propose aujourd’hui un site internet à l’ergonomie plus intuitive et au design résolument moderne. A l’heure où les voyageurs se connectent de plus en plus souvent depuis leur smartphone ou leur tablette, LAICO TUNIS offre à ses clients un site internet, développé en responsive design, qui s’adapte aux différentes résolutions d’écrans en toute transparence pour les utilisateurs.

L’interface simple d’utilisation, esthétique, et correspond aux exigences actuelles en termes de référencement et d’ergonomie.

Son développement est le fruit d’une adaptation constante aux envies et aux besoins des clients proposant ainsi des séjours hôteliers avec des activités de luxe : spa, restauration gastronomique,Mariage, évènements…

Vous y trouverez des informations sur les chambres, les tarifs, les services logistiques et de réservation, les salles de conférences, et toute nouveauté promotionnelle de l’hôtel.

En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de communiquer avec l’hôtel, Laico Tunis vous souhaite une bonne découverte. www.laicotunis.com

