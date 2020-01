Lancement de la 10ème édition du Concours National du Meilleur Emballage « Tunisia Star Pack 2020» et du Concours Junior de l’Emballage « Tunisian Student StarPack 2020 »

Le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement, PACKTEC, annonce le démarrage de la 10ème édition du Concours National du Meilleur Emballage « Tunisia Star Pack 2020». Ce concours biennal qui reflète l’état des lieux en terme de créativité et de performance de l’industrie de l’emballage et de l’imprimerie, constitue un véritable outil de promotion de la filière aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Sont éligibles à ce concours, tous les emballages primaires, secondaires ou tertiaires à usage alimentaire, cosmétique / pharmaceutique ou chimique. De plus, Les accessoires d’emballages, les matériels et les systèmes de conditionnement sont également couverts par ce Concours qui s’adresse aux entreprises fabricantes et utilisatrices d’emballages ainsi qu’aux imprimeurs et agences de communication spécialisées.

Ce concours vise à récompenser l’innovation et la créativité afin de développer l’industrie tunisienne de l’emballage qui représente un principal levier de développement de l’économie nationale et de l’exportation. A travers les différents critères de jugement, le concours reconnaît l’excellence et le savoir-faire en matière de technicité, de design, d’impression, de praticité et de protection de l’environnement.

Auparavant les produits candidats étaient répartis en deux catégories ; La catégorie « Créativité et Innovation » dans la quelle les produits candidats sont jugés selon les critères relatifs à l’innovation, l’attractivité, l’incitation à l’achat, l’adéquation de l’emballage au produit et à la valeur d’utilité perçue par le consommateur ainsi que son conformité aux marchés d’exportation et à la réglementation en vigueur.

La catégorie « Technique » dans la quelle sont examinés les critères d’amélioration technique, les gains de productivité ainsi que la facilité de mise en œuvre aux stades de la fabrication et de la distribution.

La nouveauté de cette édition étant l’ajout de deux autres catégories, à savoir la catégorie « Economie circulaire » dans laquelle seront pris en considération les différents aspects liés à l’environnement à savoir la réduction à la source, l’allégement, la recyclabilité, la réutilisation et la biodégradabilité. Ainsi que la catégorie « Impression et technologies numériques » qui évaluera l’innovation technique en terme d’impression, la maîtrise des technologies d’impression utilisées, la maîtrise des couleurs, les effets spéciaux utilisés et la maitrise du graphisme et du rendu visuel.

En concomitance, PACKTEC démarre la préparation du Concours Junior de l’Emballage « Tunisian Student Star Pack 2020» dont l’objectif, est de promouvoir le talent des étudiants, favoriser la recherche et l’épanouissement d’idées novatrices auprès des étudiants issus des différentes universités tunisiennes, ayant des projets de conception d’emballage ou de solution d’emballage primaire, secondaire, de groupage ou accessoires et PLV.

A travers ce concours, PACKTEC mettra en place un dispositif de veille et d’accompagnement afin de promouvoir l’innovation au sein des écoles et des instituts et encourager ainsi les étudiants à mener à terme des projets réels qui répondent à des critères de faisabilité technique et de rentabilité. Le but ultime étant l’ouverture de l’université sur son environnement et une meilleure adéquation entre les profils proposés et les besoins du secteur.

A l’instar de toutes les éditions précédentes, les produits candidats de ces deux concours seront jugés par un jury spécialisé et représentatif de l’ensemble de la filière emballage, des organismes publics concernés ainsi que la grande distribution.

Notons que l’ouverture des inscriptions est le Jeudi 23 janvier 2020 et la Clôture des inscriptions : Le Mercredi 25 Mars 2020.