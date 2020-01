LA SOUTH MEDITERRANEAN UNIVERSITY, LA SEULE UNIVERSITÉ EN AFRIQUE AYANT UNE ACCREDITATION AMBA POUR SON MASTER IN BUSINESS MANAGEMENT (MBM)

Dans toutes les activités commerciales, la gestion est un terme utilisé pour désigner tous les rôles joués par les managers dans une organisation donnée. Le but ultime dans ce domaine est d’obtenir des techniques efficaces pour contrôler et organiser les efforts de manière efficace pour atteindre les objectifs.

En affaire, les compétences managériales sont considérées comme essentielles au succès et à la continuité d’une organisation.

À qui s’adresse le MBM?

Le Masters in Business Management (MBM) proposé par ele Mediterranean School of Business (MSB) cible les diplômés ambitieux ou les jeunes professionnels titulaires d’un diplôme de premier cycle provenant de différents milieux académiques et qui aspirent à accéder à des postes de direction élevés.

Le programme a été conçu de manière à ce que les étudiants soient capables d’analyser, de résoudre des problèmes de gestion complexes, et d’être proactifs et réactifs aux changements.

Le programme MBM dans tout ce que propose la MSB est très pertinent. Aussi, les diplômés se voient dotés de compétences et de qualités dans tous les principaux domaines organisationnels et stratégiques.

Les participants en fonction de leur plan de carrière et de leurs intérêts peuvent choisir entre ces quatre spécialités :

Supply Chain and Operations Management

Finance CFA Recognition

Business Analytics

Marketing

MSB propose ce cursus à mi-temps(cours du soirs) et se déroule en deux ans et demi. Les cours débuteront le 30 janvier 2020.

S’agissant du programme, la première année du cursus reste commune à tous. En effet, Les participants s’imprègneront d’abord de la culture MSB, pour rentrer ensuite dans le vif du sujet en étudiant les Fondements et Support des Outils Analytiques du Management ainsi que les Domaines Fonctionnels de l’Administration des Affaires et stratégie.

Ils entameront leur Spécialisation la deuxième année. Pour finaliser leur projet, MSB met à la disposition des étudiants un mentor pour les accompagner. Ces derniers doivent aussi effectuer un stage qui pourrait se dérouler au sein de l’entreprise dans laquelle ils travaillent, ou dans l’une des compagnies des partenaires de MSB ou au sein d’une ou de leur startup.

Pour les participants qui souhaitent obtenir une certification plus rapidement, ce même MBM est proposé à plein temps avec une durée d’étude de deux ans.

Une méthode pédagogique adaptée

Les méthodes d’enseignement MBM reposent sur l’utilisation de la méthode de cas, renforçant le caractère pratique et l’applicabilité des concepts de gestion. Cette méthode incite également les étudiants à agir en tant que managers et leur permet ainsi de développer, au-delà des compétences techniques, leurs compétences soft.

Être le seul MBM accrédité AMBA[1] (Association of MBAs) en Afrique garantit que le programme d’études inclut les dernières idées de gestion. De cette accréditation rend le MBM que propose MSB conforme au programme d’études des écoles les plus prestigieuses du monde.

[1] The Association of MBAs (l’Association des MBA), en abrégé AMBA, est un organisme basé au Royaume-Uni qui accrédite les programmes des postgraduates ainsi que les Master of Business Administration des business schools (« écoles de commerce »). Cette association britannique est comparable à l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) américaine ou l’European Foundation for Management Development EFMD européenne (Source: Wikipedia)